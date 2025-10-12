Фото: Телеграмм/Донецкая ОВА

За последние сутки в Донецкой области зафиксировали многочисленные обстрелы, из-за которых пострадали люди и повреждены жилые и административные здания

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В Краматорском районе за прошедшие сутки зафиксировали многочисленные повреждения объектов инфраструктуры и частного имущества. В Лиманской громаде пострадало одно авто. В Рай-Александровке Николаевской громады в результате обстрелов повреждены гараж, летняя кухня и два автомобиля. В Райгородке повреждена местная инфраструктура. В Краматорске пострадали авто и промышленная зона. В Новоиверском Новодонецкой громаде обстрелы повредили административное здание и другие объекты инфраструктуры.

Повреждены дома в Александровке после обстрелов

Трагические последствия имели обстрелы в Александровке: один человек погиб, повреждены 13 частных домов, административное здание, хозяйственное сооружение и четыре автомобиля. В Старорайском Дружковской громады один человек погиб, еще трое получили ранения, а один жилой дом претерпел повреждения. В Константиновке в результате обстрелов погибли два человека, шестеро получили ранения; повреждены 19 частных домов, многоэтажный дом и храм.

Спасатели работают на местах повреждений

В Бахмутском районе зафиксированы повреждения четырех домов в городе Северск.

Всего за последние сутки враг произвел 21 обстрел населенных пунктов Донецкой области. Из оказавшихся под огнем районов эвакуированы 124 человека, среди них 48 детей. Правоохранители и спасательные службы продолжают фиксировать повреждения и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, общие боевые потери российских войск в Украине превысили 1,1 миллиона человек. Украинские силы продолжают наносить масштабные удары по живой силе и технике врага.