В Запорожье выросло количество раненых в результате атаки РФ
Число пострадавших в результате российской атаки базпилотниками на Запорожье возросло до 11 человек
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, помощь медиков понадобилась еще двум мужчинам. 46-летний мужчина после оказания помощи будет лечиться дома, а 35-летний сотрудник ГСЧС находится на обследовании.
Напомним, в ночь на 10 октября РФ совершила комбинированную атаку по инфраструктуре Запорожья. Предварительно враг применил БПЛА типа "Shahed-136", авиабомбы и ракеты разного типа".
Как сообщалось, было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.
