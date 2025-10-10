10:43  10 октября
10 октября 2025, 09:52

Ночной обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло

10 октября 2025, 09:52
Фото: ОВА
В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате массированного обстрела города в ночь на 10 октября

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже 5 раненых в результате вражеского обстрела Запорожья. В медучреждение обратилась еще одна женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Все экстренные службы работают на местах и помогают жителям.

На фото – последствия атаки.

Напомним, ночью 10 октября россияне атаковали Запорожье 5 ракетами, 5 КАБами и 8 "шахедами". Было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.

В результате атаки погиб семилетний мальчик. Сообщалось о четырех раненых.

