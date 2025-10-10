Ночной обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло
В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате массированного обстрела города в ночь на 10 октября
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Уже 5 раненых в результате вражеского обстрела Запорожья. В медучреждение обратилась еще одна женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Все экстренные службы работают на местах и помогают жителям.
На фото – последствия атаки.
Напомним, ночью 10 октября россияне атаковали Запорожье 5 ракетами, 5 КАБами и 8 "шахедами". Было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.
В результате атаки погиб семилетний мальчик. Сообщалось о четырех раненых.