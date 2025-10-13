06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
16:13  12 жовтня
Шестирічна гімнастка зі Львівщини встановила світовий рекорд – 223 підйоми з переворотом
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
13 жовтня 2025, 07:29

Російський дрон атакував автівку на Запоріжжі: один загиблий і троє поранених

13 жовтня 2025, 07:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 12 жовтня, в Оріхівській громаді Пологівського району російський безпілотник атакував автівку, унаслідок чого загинув 32-річний чоловік. Водій помер на місці події

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, удар FPV-дроном по автівці в селі Новопавлівка призвів до поранень ще трьох людей.

Серед постраждалих – 36-річний брат загиблого та дві сестри віком 17 і 19 років. Усім їм надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня РФ здійснила комбіновану атаку по інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Shahed-136", авіабомби та ракети різного типу".

Як повідомлялось, було декілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети. Постраждали 11 мирних жителів.

П'ятеро загиблих і 44 поранених: наслідки російських атак на Сумщині у жовтні
13 жовтня 2025, 07:13
Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загинули 66-річний чоловік і 76-річна жінка, 3 поранених
12 жовтня 2025, 18:39
На Донеччині під обстріл потрапили два райони - 4 загиблих і 9 поранених
12 жовтня 2025, 10:24
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
