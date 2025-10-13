Російський дрон атакував автівку на Запоріжжі: один загиблий і троє поранених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 12 жовтня, в Оріхівській громаді Пологівського району російський безпілотник атакував автівку, унаслідок чого загинув 32-річний чоловік. Водій помер на місці події

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, удар FPV-дроном по автівці в селі Новопавлівка призвів до поранень ще трьох людей.

Серед постраждалих – 36-річний брат загиблого та дві сестри віком 17 і 19 років. Усім їм надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня РФ здійснила комбіновану атаку по інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Shahed-136", авіабомби та ракети різного типу".

Як повідомлялось, було декілька хвиль атак: спершу – "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 04:00 – керовані авіабомби й крилаті ракети. Постраждали 11 мирних жителів.