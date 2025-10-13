Пятеро погибших и 44 раненых: последствия российских атак на Сумщине в октябре

Иллюстративное фото: ГСЧС Сумщины

С начала октября в Сумской области в результате российских атак погибли пятеро мирных жителей, еще 44 человека получили ранения, среди них – дети

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"Только с начала октября в Сумской области от вражеских атак погибли 5 гражданских, еще 44 получили ранения, среди них - 5 детей", – отметил он.

По его словам, в воскресенье, 12 октября, в результате удара дрона в Юнаковской общине пострадали два человека – 50-летний мужчина и 45-летняя женщина. Обоих с травмами доставили в больницу, их состояние – средней тяжести.

Также российский дрон атаковал автомобиль близ Стецьковского старостата. К счастью, люди не пострадали, однако машина уничтожена.

Григоров призвал жителей пограничных общин, откуда проводилась эвакуация, не возвращаться, ведь враг продолжает целенаправленно избивать по гражданским.

Напомним, накануне оккупанты обстрелял Днепропетровщину, погибли 66-летний мужчина и 76-летняя женщина, 3 раненых.

Ранее сообщалось, що в Донецкой области во время российского обстрела погибла 4-летняя девочка, а священник, пытавшийся ее спасти, получил ранение.