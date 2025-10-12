Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак/Телеграмм

Местные громады подверглись обстрелам, во время которых погибли два человека, еще несколько получили ранения

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

На Синельниковщине во время обстрелов российскими войсками погибли 66-летний мужчина и 76-летняя женщина. Еще одна местная жительница, 56 лет, получила ранения. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь, однако состояние остается тяжелым.

На фото – последствия обстрелов в Никопольском районе

Российские войска обстреливали Васильковскую и Межевскую громады. Противник применял FPV-дроны и реактивные системы залпового огня. Под обстрел попали гараж и хозяйственная постройка, повреждены два жилых дома.

На Никопольщине под ударами оказались райцентр, а также Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады. Там враг использовал FPV-дроны и тяжелую артиллерию. В результате два человека получили ранения: 66-летняя женщина лечится дома, 51-летний мужчина находится под наблюдением медиков.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки

В обстрелянных населенных пунктах пострадали 11 частных домов, несколько хозяйственных построек и автозаправочная станция. Также повреждена линия электропередач, что затруднило обеспечение электроэнергией местных жителей.

