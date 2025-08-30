Вражеский удар по Запорожью: количество раненых возросло до 30

Фото: Запорожская ОВА

В результате массированных ударов российской армии дронами и ракетами по Запорожью количество пострадавших возросло до 30 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью", – отметил он.

По словам Федорова, у большинства из них осколочные ранения, резаные раны и острая реакция на стресс.

Напомним, в ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье "шахедами" и ракетами. Было известно об одном погибшем и 28 пострадавших.

Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет воздушного, наземного и морского базирования. Всего оккупанты запустили 582 воздушных целей.