30 августа 2025, 09:11

Последствия удара по Запорожью: есть погибший, среди десятков пострадавших – трое детей

30 августа 2025, 09:11
Фото: Запорожская ОВА
В ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье "шахедами" и ракетами. В результате комбинированного удара один человек погиб. Число раненых возросло до 24

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, среди пострадавших – трое детей: мальчики 9 и 10 лет и 16-летняя девушка. Восемь человек госпитализированы.

По состоянию на 7:00 спасатели ГСЧС ликвидировали масштабные пожары в квартирах двух пятиэтажных домов (230 кв. м), а также потушили возгорание в пяти жилых домах, на станции техобслуживания и в кафе – на площади 550 кв. м.

Подразделения ГСЧС спасли шесть человек, среди которых один ребенок. Психологи оказали помощь 26 гражданам, в том числе троим детям.

По данным ОВА, 14 многоквартирных домов и более сорока частных повреждены в результате ночной атаки на Запорожье. Они отключены от электро- и газоснабжения.

Коммунальщики уже начали закрывать окна в многоэтажках.

Ликвидация последствий атаки продолжается. Экстренные службы продолжают работу на месте.

Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.

