Массированная атака РФ: взрывы раздавались по всей Украине

Коллаж РБК-Украина

В ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах

Об этом информирует RegioNews.

Первые беспилотники типа "Шахед" были зафиксированы вечером 29 июня в Сумской области. Впоследствии их присутствие было подтверждено в Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областях.

С наступлением ночи атака усилилась – воздушные тревоги раздались по всей Украине. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Черкассах, Луцке, Чернигове, Ивано-Франковске и Львовской области.

Около 03:28 Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Новороссийска. Основными направлениями атаки стали Днепр и Запорожье. Местные власти сообщали о по меньшей мере одной ракете, летевшей в сторону Запорожья.

Около 04:57 зафиксированы новые пуски крылатых ракет с севера через Сумскую область. Они направлялись в направлении Днепра, Павлограда и западных регионов.

Последствия атаки уточняются. Официальная информация о разрушениях и пострадавших обновляется.

Напомним, армия РФ вечером 29 августа атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки повреждено здание. После этого возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья.