Массированная атака по Запорожью: уже 28 пострадавших

Фото: Запорожская ОВА

В результате ночной массированной атаки российских оккупантов на Запорожье число пострадавших возросло до 28 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews.

"Люди продолжают обращаться за помощью к врачам", – написал он.

По словам Федорова, в Запорожье из-за ночной атаки обесточено 25 тысяч абонентов.

Восстановительные работы уже начаты. Работают пять аварийных бригад. Завершить специалисты обещают в течение дня.

Напомним, в ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье "шахедами" и ракетами. Было известно об одном погибшем и 24 пострадавших.

Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет воздушного, наземного и морского базирования. Всего оккупанты запустили 582 воздушных целей.