Ворожий удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 30

Фото: Запорізька ОВА

У результаті масованих ударів російської армії дронами та ракетами по Запоріжжю, кількість постраждалих зросла до 30 осіб

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Постраждалі продовжують звертатися за медичною допомогою", – зазначив він.

За словами Федорова, у більшості з них осколкові поранення, різані рани та гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя "шахедами" та ракетами. Було відомо про одного загиблого та 28 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет повітряного, наземного і морського базування. Загалом окупанти запустили 582 повітряні цілі.