Россияне обстреляли рынок на Днепропетровщине: пострадали четыре человека

Иллюстративное фото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO

Сегодня, 30 августа, российские войска совершили атаку на Покровскую общину Синельниковского района Днепропетровской области, используя FPV-дрон. Удар пришелся на местный рынок, где в момент взрыва находились гражданские лица

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки пострадали четыре человека – двое мужчин и две женщины.

Все они получили ранения, однако, по словам медиков, их состояние стабильное. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Лечиться они будут амбулаторно.

Напомним, в ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье "шахедами" и ракетами. Было известно об одном погибшем и 28 пострадавших.

Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет воздушного, наземного и морского базирования. Всего оккупанты запустили 582 воздушных целей.