30 августа 2025, 16:34

Россияне обстреляли рынок на Днепропетровщине: пострадали четыре человека

30 августа 2025, 16:34
Иллюстративное фото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO
Сегодня, 30 августа, российские войска совершили атаку на Покровскую общину Синельниковского района Днепропетровской области, используя FPV-дрон. Удар пришелся на местный рынок, где в момент взрыва находились гражданские лица

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки пострадали четыре человека – двое мужчин и две женщины.

Все они получили ранения, однако, по словам медиков, их состояние стабильное. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. Лечиться они будут амбулаторно.

Напомним, в ночь на 30 августа россияне атаковали Запорожье "шахедами" и ракетами. Было известно об одном погибшем и 28 пострадавших.

Ранее сообщалось, что этой ночью российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет воздушного, наземного и морского базирования. Всего оккупанты запустили 582 воздушных целей.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
