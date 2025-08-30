10:37  30 августа
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
02:00  30 августа
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
30 августа 2025, 09:39

Ночной удар по Днепропетровщине: разрушена инфраструктура, вспыхнули масштабные пожары

30 августа 2025, 09:39
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
В ночь на 30 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты, на которых возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в самом Днепре загорелись частный дом и хозяйственное сооружение.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. К работам привлечены более 100 спасателей и 40 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Запорожье один человек погиб, еще 24 получили ранения.

