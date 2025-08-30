Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В ночь на 30 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов в Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты, на которых возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в самом Днепре загорелись частный дом и хозяйственное сооружение.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. К работам привлечены более 100 спасателей и 40 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Запорожье один человек погиб, еще 24 получили ранения.