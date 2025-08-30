10:37  30 августа
30 августа 2025, 10:15

Более 500 дронов и десятки ракет: как ПВО отразила массированную атаку РФ

30 августа 2025, 10:15
Фото: Reuters/Sofiia Gatilova
В ночь на 30 августа российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет воздушного, наземного и морского базирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопровождали 582 воздушных целей, в том числе:

  • 537 ударных БпЛА Shahed и беспилотников-имитаторов;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 37 крылатых и авиационных ракет (Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59).

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:00, силами ПВО было уничтожено или подавлено 548 целей.

В ходе атаки зафиксировано попадание 5 ракет и 24 дронов Shahed на 7 локациях, еще в 21 локации – падение обломков сбитых воздушных целей.

Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Запорожье один человек погиб, еще 24 получили ранения. А на Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены инфраструктурные объекты, на которых возникли пожары.

Россия Украина война ВСУ атака ПВО
