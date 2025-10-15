Фото: Нацполиция

На Волыни вынесли приговор 56-летнему мужчине. Его признали действующим в наркопреступлениях и незаконном обращении с боеприпасами

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

В селе Клепачев Луцкого района у мужчины во время обысков нашли более полукилограмма каннабиса, курительные устройства, 138 пакетиков с амфетамином и ручную гранату Ф-1. В июле его задержали в Польше и экстрадировали в Украину.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Впоследствии это решение было обжаловано. Однако теперь его приговорили к наказанию в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.