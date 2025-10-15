21:32  15 октября
Военные похищали людей в Тернопольской области пытали и отбирали имущество
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
15 октября 2025, 21:25

На Волыни отправили за решетку мужчину, виновного в наркопреступлениях

15 октября 2025, 21:25
Фото: Нацполиция
На Волыни вынесли приговор 56-летнему мужчине. Его признали действующим в наркопреступлениях и незаконном обращении с боеприпасами

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

В селе Клепачев Луцкого района у мужчины во время обысков нашли более полукилограмма каннабиса, курительные устройства, 138 пакетиков с амфетамином и ручную гранату Ф-1. В июле его задержали в Польше и экстрадировали в Украину.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Впоследствии это решение было обжаловано. Однако теперь его приговорили к наказанию в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

15 октября 2025
07 августа 2025
