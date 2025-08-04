Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители разоблачили местных жителей, продававших запрещенные вещества. Теперь им может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили трех человек, организовавших наркобизнес. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что злоумышленники уже задержаны. Также им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что трое "бизнесменов" покупали, хранили, а также продавали наркотические и психотропные вещества.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении (ч. ч. 2, 3 ст. 307 УК)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержали 32-летнего мужчину. Его уличили в момент, когда он передавал психотропные вещества и получал за это деньги.