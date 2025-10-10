В Одессе будут судить 33-летнюю женщину, распространявшую особо опасный психотроп на территории города

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители задержали правонарушительницу на одной из улиц в Пересыпском районе, когда она направлялась сбывать 20 свертков с "товаром".

"Следователи изъяли из незаконного оборота в общей сложности 30 пакетов с веществами и направили на установившую судебную экспертизу: это PVP – особо опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен, с количественным содержанием почти 166 г", – сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что одесситке запрещенное вещество для дальнейшего сбыта на территории Одессы поставлял неизвестный, общение с которым происходило через один из мессенджеров.

Обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего закладчика и изъяли партию наркотиков. 17-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.