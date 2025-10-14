11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
14 октября 2025, 19:55

13 килограммов "товара": в Житомирской области задержали нарко-курьера

14 октября 2025, 19:55
Фото: Нацполиция
В поселке Брусиловы инспекторы сектора реагирования патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль. За рулем оказался 21-летний житель Днепра, и он заметно нервничал

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

21-летний водитель днепрянин был за рулем Hyundai. Правоохранители во время осмотра его автомобиля заметили свертки с порошкообразным веществом. Впоследствии из автомобиля изъяли 13,480 килограммов вещества, предварительно особо опасного психотропного средства PVP.

Предварительно 21-летний житель Днепра был "курьером". Он согласился на заработок: перевезти партию психотропов. Для этого он арендовал автомобиль и уехал из Днепра в столицу. В оговоренном месте лесопарковой зоны вблизи Киева нашел оставленную для него "закладку" и повез "товар" в Житомирскую область.

"Следователи задержали фигуранта в процессуальном порядке, ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта особо опасного психотропного вещества, в особо крупных размерах, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Судом ему избрана мера пресечения", — сообщили в меру пресечения.

В настоящее время устанавливают также других участников наркосхемы. "Курьеру" грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего закладчика и изъяли партию наркотиков. 17-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

