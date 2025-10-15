01:30  16 жовтня
15 жовтня 2025, 21:25

На Волині відправили за ґрати чоловіка, який винен у наркозлочинах

15 жовтня 2025, 21:25
Фото: Нацполіція
На Волині винесли вирок 56-річному чоловіку. Його визнали чинним у наркозлочинах та незаконному поводженні з боєприпасами

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

У селі Клепачів Луцького району в чоловіка під час обшуків знайшли понад пів кілограма канабісу, пристрої для куріння, 138 пакетиків з амфетаміном та ручну гранату Ф-1. У липні його затримали в Польщі ат екстрадували до України.

Суд визнав його винним та призначив покарання у виді 9 років і 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. Згодом це рішення було оскаршене. Проте тепер його засудили до покарання у вигляді дев'яти років та шість місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

