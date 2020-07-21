Нацполиция усиливает меры безопасности в девяти регионах государства
Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению публичной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.
В частности, в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты.
Полицейские осуществляют следующие превентивные меры:
проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра
проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами долгое время.
особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, сумки, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывчатые материалы и взрывные устройства.
обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.
В то же время для оказания практической помощи полицейским Волыни туда направлены сотрудники полиции Ровенской области, в частности - взрывотехники.
Нацполіція усиливает меры безопасности в девяти регионах государства Для обеспечения безопасности граждан руководство...Опубликовано Национальная полиция Украины Вторник, 21 июля 2020 г.
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