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21 июля 2020, 22:24 5

Нацполиция усиливает меры безопасности в девяти регионах государства

21 июля 2020, 22:24 5
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Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений.
Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений.
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Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению публичной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

В частности, в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты.

Полицейские осуществляют следующие превентивные меры:

проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра

проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами долгое время.

особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, сумки, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывчатые материалы и взрывные устройства.

обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.

В то же время для оказания практической помощи полицейским Волыни туда направлены сотрудники полиции Ровенской области, в частности - взрывотехники.

Нацполіція усиливает меры безопасности в девяти регионах государства Для обеспечения безопасности граждан руководство...

Опубликовано Национальная полиция Украины Вторник, 21 июля 2020 г.

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Украина Нацгвардия безопасность военные полиция
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