UA | RU
01 мая 2026, 17:35

Новые "пленки Миндича": как команда "Мидас" формировала наблюдательный совет "Сенс Банка"

01 мая 2026, 17:35
Фото из открытых источников
Украинская правда опубликовала новую серию "пленок Миндича". Здесь можно услышать разговор Александра Цукермана и Василия Веселого, который стал советником руководителя "Сенс Банком"

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Василий Веселый стал советником руководителя "Сенс Банком" после его национализации. Это произошло в 2023 году. В опубликованном разговоре от 9 мая 2025 года Василий Веселый называл желанных членов наблюдательного совета банка. Раздавались такие фамилии: "Петр Новак, Ежи Шугаев, Эва де Фальк, Александр Щур, Николай Гладышенко и Олег Мостик".

Впоследствии удяр назначил наблюдательный совет Сэнс Банка. Назначены были именно эти лица. В частности, Николай Гладышенко стал председателем наблюдательного совета "Сенс Банка" (ранее финн был финдиректором "Укрфинжилища").

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

  • Тимур Миндич ("Карлсон"),
  • Игорь Миронюк ("Рокет"),
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),
  • Александр Цукерман ("Шугармен"),
  • Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Жилье для ВПЛ: в "Дія" начали бронировать средства по ваучерам
01 мая 2026, 20:35
Масштабное ДТП в Винницкой области: внедорожник протаранил рейсовый автобус
01 мая 2026, 20:30
Дроны РФ атаковали центр Житомира: под огнем оказались школы и спортивные объекты
01 мая 2026, 19:54
Дело о $110 тысяче взятки: ВАКС избрал меру пресечения адвокату
01 мая 2026, 19:43
Новые зарплаты для военных и изменение подходов: Зеленский анонсировал масштабную реформу армии
01 мая 2026, 19:19
Пограничники мощно уничтожат россиян на квадроциклах (ВИДЕО)
01 мая 2026, 19:15
Ракетный удар по Ровенщине: в Дубно повреждена многоэтажка, пятеро раненых
01 мая 2026, 18:58
"Военным не сдаем": как риэлторы зарабатывают на защитниках
01 мая 2026, 18:40
Полиция задержала вандалов, укравших мемориальную таблицу Джохару Дудаеву во Львове
01 мая 2026, 18:37
Ракетная атака на Тернополь: количество раненых увеличилось до 11 (ВИДЕО)
01 мая 2026, 18:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
