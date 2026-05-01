В результате вражеского обстрела Ровенской области 1 мая ранения получили пять человек, четверо из которых находятся в больнице

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews .

"2 жилых дома пострадали в Ровенской области в результате воздушной атаки. Один из них - многоквартирный в Дубно. Там выбило окна. Есть 5 раненых. 4 из них в больнице", - говорится в сообщении.

Коваль отметил, что после оценки последствий удара из областного резервного фонда выделят средства на ремонт.

По предварительной информации, повреждения получили также три автомобиля и гражданская инфраструктура.

Напомним, что в Тернополе количество пострадавших в результате российской атаки 1 мая возросло до 11 человек.