13:14  01 мая
Взрывы в Тернополе: город атакуют десятки дронов
10:50  01 мая
Ударил арматурой по голове: в Киеве задержали 18-летнего грабителя
09:36  01 мая
Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два военных ТЦК и гражданский
UA | RU
UA | RU
01 мая 2026, 17:40

Свой среди чужих: агент ГУР помог спецназам уничтожить подразделение "Ахмат" на границе с Сумщиной (ВИДЕО)

Читайте також українською мовою
Фото: ГУР
Читайте також
українською мовою

Разведчики ГУР совместно с бойцами ТРО завершили многомесячную операцию по демилитаризации кадыровских наемников. На Сумском направлении было фактически ликвидировано подразделение "Ахмат" Росгвардии

Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает RegioNews .

Операция продолжалась с февраля по апрель 2026 года. К ней были привлечены спецподразделение "Шаманбат", бойцы которого включают добровольцев из Ичкерии, а также 104 бригада территориальной обороны "Горынь".

Ключевую роль в спецоперации сыграл агент, бывший военнослужащий Ахмата, с которым украинская разведка установила контакт еще в начале 2025 года. Впоследствии его вывели на подконтрольную Украине территорию.

По данным ГУР, именно этот агент помог получить критически важную информацию о действиях противника. Он установил прослушивающее устройство в помещении, где проводились совещания командования подразделения. Устройство передали за линию фронта FPV-дроном.

Благодаря полученным данным украинские силы смогли наносить точечные удары по местам скопления и перемещения российских подразделений.

В результате операции подразделение "Ахмат” понесло значительные потери. По информации разведки, 41 военный был ликвидирован, 87 получили ранения, еще более сотни считаются пропавшими без вести.

Также сообщается об уничтожении и повреждении более 160 единиц техники, включая бронированные машины, автомобили и беспилотники. Поражены средства связи, радиоэлектронная борьба, склады с оружием и топливом.

Командир "Шаманбата" Абдул Хаким обратился к чеченским военным с призывом не воевать против Украины.

"Что вам сделали украинцы? Берегите себя и переходите на нашу сторону", - заявил он.

Напомним, что в ночь на 24 марта мастера Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины выследили и уничтожили в Крыму двигавшуюся к позициям колонну пусковых установок .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область ГУР спецоперация
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Жилье для ВПЛ: в "Дія" начали бронировать средства по ваучерам
01 мая 2026, 20:35
Масштабное ДТП в Винницкой области: внедорожник протаранил рейсовый автобус
01 мая 2026, 20:30
Дроны РФ атаковали центр Житомира: под огнем оказались школы и спортивные объекты
01 мая 2026, 19:54
Дело о $110 тысяче взятки: ВАКС избрал меру пресечения адвокату
01 мая 2026, 19:43
Новые зарплаты для военных и изменение подходов: Зеленский анонсировал масштабную реформу армии
01 мая 2026, 19:19
Пограничники мощно уничтожат россиян на квадроциклах (ВИДЕО)
01 мая 2026, 19:15
Ракетный удар по Ровенщине: в Дубно повреждена многоэтажка, пятеро раненых
01 мая 2026, 18:58
"Военным не сдаем": как риэлторы зарабатывают на защитниках
01 мая 2026, 18:40
Полиция задержала вандалов, укравших мемориальную таблицу Джохару Дудаеву во Львове
01 мая 2026, 18:37
Ракетная атака на Тернополь: количество раненых увеличилось до 11 (ВИДЕО)
01 мая 2026, 18:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »