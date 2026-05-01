Разведчики ГУР совместно с бойцами ТРО завершили многомесячную операцию по демилитаризации кадыровских наемников. На Сумском направлении было фактически ликвидировано подразделение "Ахмат" Росгвардии

Об этом сообщает ГУР Минобороны, передает RegioNews .

Операция продолжалась с февраля по апрель 2026 года. К ней были привлечены спецподразделение "Шаманбат", бойцы которого включают добровольцев из Ичкерии, а также 104 бригада территориальной обороны "Горынь".

Ключевую роль в спецоперации сыграл агент, бывший военнослужащий Ахмата, с которым украинская разведка установила контакт еще в начале 2025 года. Впоследствии его вывели на подконтрольную Украине территорию.

По данным ГУР, именно этот агент помог получить критически важную информацию о действиях противника. Он установил прослушивающее устройство в помещении, где проводились совещания командования подразделения. Устройство передали за линию фронта FPV-дроном.

Благодаря полученным данным украинские силы смогли наносить точечные удары по местам скопления и перемещения российских подразделений.

В результате операции подразделение "Ахмат” понесло значительные потери. По информации разведки, 41 военный был ликвидирован, 87 получили ранения, еще более сотни считаются пропавшими без вести.

Также сообщается об уничтожении и повреждении более 160 единиц техники, включая бронированные машины, автомобили и беспилотники. Поражены средства связи, радиоэлектронная борьба, склады с оружием и топливом.

Командир "Шаманбата" Абдул Хаким обратился к чеченским военным с призывом не воевать против Украины.

"Что вам сделали украинцы? Берегите себя и переходите на нашу сторону", - заявил он.

