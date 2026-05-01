Парень напал на женщину и отобрал телефон. Инцидент произошел в подвальном помещении дома по улице Керченской в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 18-летний парень был знаком с потерпевшей. Он нанес 48-летней женщине удары металлическим ключом по голове и телу, после чего вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся.

Правоохранители разыскали фигуранта, местного жителя, в течение нескольких часов. У него изъяли орудие преступления и украденный гаджет.

Юноше сообщили о подозрении в грабеже. Сейчас он находится под стражей.

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.

