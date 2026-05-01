В Звенигородском районе полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека. Авария произошла 30 апреля на автодороге «Золотоноша — Черкассы — Смила — Умань» недалеко от села Княжа Звенигородского района

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля Ford Galaxy не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Kodiaq под управлением 42-летнего водителя.

В аварии погибли оба водителя и 52-летний пассажир автомобиля Ford. В больницу госпитализировали еще двух мужчин в возрасте 34 и 40 лет – пассажиров Ford.

От удара на проезжую часть рассыпался посевной материал, перевозивший одно из транспортных средств.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

