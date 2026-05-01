Взрывы в Тернополе: город атакуют десятки дронов

В пятницу, 1 мая, днем в Тернополе раздаются взрывы

Об этом информирует RegioNews.

По информации местных телеграмм-каналов, в разных районах заметно дым

Очевидцы пишут, что в направлении города может лететь около 50 дронов.

Жителей города призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом", – призвал жителей города городской голова Сергей Надал.

Сейчас уточняется информация о последствиях атаки и возможных пострадавших.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о массированном движении беспилотников над территорией Украины. Отмечалось, что враждебные БПЛА преимущественно двигаются в западном направлении.