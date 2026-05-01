"Военным не сдаем": как риэлторы зарабатывают на защитниках

Фото: Национальная полиция

Журналисты проверили, как риэлторы и арендодатели сдают жилье для военных. Оказалось, что зарабатывают на этом немало, а часто вообще отказываются

Об этом рассказали журналисты Bihus.Info, передает RegioNews.

Отмечается, что, когда военные получают приказ о перемещении, им приходится искать жилье самостоятельно. В частности, защитники сами платят за аренду. Однако оказалось, что цены для военных завышают.

К примеру, в восточных регионах за 40-50 тысяч гривен в месяц защитникам часто могут предлагать жилье без мебели, без ремонта, или вообще летнюю кухню. При этом в Киеве или Одессе за эти деньги можно арендовать даже квартиру в центре города (если это одна комната).

Журналисты также проверили "желание" риэлторов сотрудничать с военными. Один из них сообщил, что риэлтор берёт 50% комиссии. То есть даже если речь идет о жилье для военных вблизи линии фронта, придется платить комиссию. Кроме того, это в случае, если владелец дома вообще согласится на военных.

Когда журналисты позвонили по объявлению и сказали о поиске жилья для пары, риэлтор был согласен дать контакт владелице жилья. Однако когда по тому же номеру позвонил "военный", ему отказали.

