"Миндич-Гейт-2": новый сезон политического скандала

Информационно-политическое шоу Миндич-Гейт-2 продолжается. Сейчас начинается новый сезон. Почему говорю о "шоу", а не об антикоррупционном расследовании, потому что пока это сугубо информационно-политическая, а не юридическая история

Источник информации – распечатки (даже не сами пленки), да еще и из "определенных политических кругов". Выглядит все очень правдоподобно.

Но есть вопрос: почему это не официальная информация НАБУ, а явный "слив"? Именно факт "слива", который будут представлять как сомнительную информацию, будет использоваться для того, чтобы опровергать или не признавать информацию из этих распечаток. Потому нужна какая-то официальная оценка этой ситуации со стороны НАБУ и САП.

Иначе снова возникнет ситуация: большой информационно-политический резонанс, много шума, но если снова не будет подозрений, и каких-то юридических результатов, то все будет восприниматься как "пшик", "договорняк" или подобным негативным образом, и будет лишь подрывать доверие и к антикоррупционным расследованиям, и к самим антикоррупционным расследованиям.

Относительно чисто политических последствий. Под ударом люди из ближайшего окружения Президента Зеленского – С.Шефир и Р.Умеров. Существенно растут репутационные риски и для Президента Зеленского. И это не только рейтинговые потери, которые могут быть и не столь большими (в ноябре прошлого года эти потери были на уровне 10% по рейтингу доверия, сейчас могут быть меньше, потому что не будет эффекта новизны).

Преданные сторонники Зеленского воспримут обвинения против него как происки политических врагов Президента. Те, кто доверяет Президенту лишь частично, будут относиться к нему более придирчиво и критически, но будут ждать и более весомых доказательств. Однако Миндич-Гейт все ближе к Зеленскому, а есть еще и дело Чернышева. Сейчас это не юридический, а сугубо репутационный риск, но все более заметный. И если все "заначки" антикоррупционных расследований разразятся накануне президентских выборов, то это может разрушить любые шансы Владимира Зеленского на вторую президентскую каденцию.

На ближайшую перспективу самые большие риски для Рустема Умерова. Уже звучат требования о его отставке с должности секретаря СНБО. Но Умеров очень важен для Президента Зеленского в контактах с Турцией и странами Ближнего Востока.

И сдать его – значит признать его вину, пусть даже косвенно, и это также будет восприниматься как слабость Президента. Поэтому дальнейшая судьба Умерова будет определенным индикатором дальнейшего развития этой истории.

В конце концов, все упирается в традиционный вопрос: все ограничится медийным шумом, будут ли подозрения, обвинения и другие конкретные юридические действия?