09:36  01 мая
Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два военных ТЦК и гражданский
08:39  01 мая
"Воспитание" пытками: на Киевщине ребенок после издевательств перестал говорить
08:22  01 мая
На Прикарпатье сержанты ТЦК продавали "билеты" за границу
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
01 мая 2026, 09:11

"Миндич-Гейт-2": новый сезон политического скандала

01 мая 2026, 09:11
Читайте також українською мовою
Информационно-политическое шоу Миндич-Гейт-2 продолжается. Сейчас начинается новый сезон. Почему говорю о "шоу", а не об антикоррупционном расследовании, потому что пока это сугубо информационно-политическая, а не юридическая история
Информационно-политическое шоу Миндич-Гейт-2 продолжается. Сейчас начинается новый сезон. Почему говорю о "шоу", а не об антикоррупционном расследовании, потому что пока это сугубо информационно-политическая, а не юридическая история
Фотоколлаж: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Источник информации – распечатки (даже не сами пленки), да еще и из "определенных политических кругов". Выглядит все очень правдоподобно.

Но есть вопрос: почему это не официальная информация НАБУ, а явный "слив"? Именно факт "слива", который будут представлять как сомнительную информацию, будет использоваться для того, чтобы опровергать или не признавать информацию из этих распечаток. Потому нужна какая-то официальная оценка этой ситуации со стороны НАБУ и САП.

Иначе снова возникнет ситуация: большой информационно-политический резонанс, много шума, но если снова не будет подозрений, и каких-то юридических результатов, то все будет восприниматься как "пшик", "договорняк" или подобным негативным образом, и будет лишь подрывать доверие и к антикоррупционным расследованиям, и к самим антикоррупционным расследованиям.

Относительно чисто политических последствий. Под ударом люди из ближайшего окружения Президента Зеленского – С.Шефир и Р.Умеров. Существенно растут репутационные риски и для Президента Зеленского. И это не только рейтинговые потери, которые могут быть и не столь большими (в ноябре прошлого года эти потери были на уровне 10% по рейтингу доверия, сейчас могут быть меньше, потому что не будет эффекта новизны).

Преданные сторонники Зеленского воспримут обвинения против него как происки политических врагов Президента. Те, кто доверяет Президенту лишь частично, будут относиться к нему более придирчиво и критически, но будут ждать и более весомых доказательств. Однако Миндич-Гейт все ближе к Зеленскому, а есть еще и дело Чернышева. Сейчас это не юридический, а сугубо репутационный риск, но все более заметный. И если все "заначки" антикоррупционных расследований разразятся накануне президентских выборов, то это может разрушить любые шансы Владимира Зеленского на вторую президентскую каденцию.

На ближайшую перспективу самые большие риски для Рустема Умерова. Уже звучат требования о его отставке с должности секретаря СНБО. Но Умеров очень важен для Президента Зеленского в контактах с Турцией и странами Ближнего Востока.

И сдать его – значит признать его вину, пусть даже косвенно, и это также будет восприниматься как слабость Президента. Поэтому дальнейшая судьба Умерова будет определенным индикатором дальнейшего развития этой истории.

В конце концов, все упирается в традиционный вопрос: все ограничится медийным шумом, будут ли подозрения, обвинения и другие конкретные юридические действия?

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ пленки Миндича Мидас Умеров Рустем Энверович САП шоу Владимир Зеленский риски скандал Тимур Миндич
Скандал с имениями "Вовы" и "Андрея": в ОП отказались комментировать расследование
30 апреля 2026, 13:25
Пленки Миндича: Миндич обсуждал с Умеровым продажу доли FirePoint - СМИ
29 апреля 2026, 18:55
Залог для министра, связи с властью и "один звонок": что в "пленках Миндича"
29 апреля 2026, 10:22
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
На Ровенщине солдат обстрелял авто ТЦК: ему объявили подозрение
01 мая 2026, 11:58
Столкновение трех авто на Тернопольщине: погибла женщина, пять человек травмированы
01 мая 2026, 11:54
В Одесской области должность в ВСП продавали за 8 тысяч долларов
01 мая 2026, 11:47
Сигареты в крыше и запасном колесе: на границе с Польшей разоблачили двух контрабандистов
01 мая 2026, 11:29
1 и 9 мая потеряли популярность среди украинцев – КМИС
01 мая 2026, 11:26
Миндич, санкции и дроны: неудобные вопросы без ответов
01 мая 2026, 10:57
Ударил арматурой по голове: в Киеве задержали 18-летнего грабителя
01 мая 2026, 10:50
"ПриватБанк" и новое дело: Коломойскому объявили еще одно подозрение
01 мая 2026, 10:37
Двое в тяжелом состоянии: в больницах Днепра остаются 9 пострадавших из-за обстрелов 30 апреля
01 мая 2026, 10:14
"Пленки Миндича-2": Железняк обнародовал новые записи о Кабмине и после в США
01 мая 2026, 10:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »