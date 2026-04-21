"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта

Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, продолжают оказывать помощь маломобильным гражданам на прифронтовых территориях

Иллюстративное фото: ИИ

О том, что побуждает соцработников трудиться в экстремальных условиях, с какими вызовами сталкивается отечественная система социальной поддержки – в материале RegioNews .

Нагрузка и зарплаты

Практически четыре года после начала полномасштабной войны заработная плата соцработников, оказывающих помощь маломобильным гражданам на дому, составляла 5-6 тыс. грн в месяц на руки. Однако с 1 января 2026 года по решению правительства должностные оклады работникам социальной сферы увеличили почти в 2,5 раза. Впрочем, постановление которое принял Кабинет министров, носит рекомендательный характер . А потому многие территориальные громады (ТГ) не спешат поднимать зарплаты – в том числе из-за нехватки бюджетных средств. Дело в том, что расходы на социалку в ТГ, в отличие от образования и медицины, оплачиваются из местного бюджета.

Директор терцентра "Берегиня" Роман Лукьяненко организовывает работу в критических условиях. Фото: Facebook терцентра "Берегиня"

Опросы проведенные в феврале среди громад Харьковской области показали, что зарплату соцработникам на тот момент готовы были повысить лишь 60% громад. Остальные хотя и собирались поднять, но позже. Впрочем, даже новые зарплаты не соответствуют нагрузке, с которой сталкиваются соцработники, в первую очередь прифронтовых громад считает Роман Лукъяненко – директор терцентра "Берегиня" Дергачевской ТГ Харьковской области. Зарплаты соцработникам в Дергачевской ТГ собираются повысить в апреле месяце до 18 тыс. грн что после вычета налогов составит около 14 тыс. грн чистыми.

Говоря о сложности работы в прифронтовой громаде, Роман Лукъяненко указывает в первую очередь на инфраструктурную проблему: трудности со связью, электроэнергией, сложности доступа к общественному транспорту, нехваткой или отсутствием магазинов, аптек, банкоматов.

"Условно, если к дому маломобильного человека подведена вода но нет электроэнергии, соцработнику нужно искать колодец в котором можно набрать воду и отвезти ее подопечному. Также занимают много времени переезды. Если магазины не работают либо нет общественного транспорта, соцработнику приходится как-то искать возможность добраться до ближайшего населенного пункта. Это высокая нагрузка", – рассказал он RegioNews .

Ранее мы рассказывали о соцработнице прифронтового села Кирилловка Старосалтовской ТГ Харьковской области – Нине Трухач, которой из-за того что в населенный пункт не ходил общественный транспорт, приходилось искать разные возможности чтобы заказать все необходимое в Харькове и Чугуеве для своих подопечных. Стоимость билета на частном транспорте для жителей Кирилловки до этих городов варьировалась от 2 до 3 тыс. грн.

Роман Лукъяненко также указывает на необходимость совершенствования соцработниками своего теоретического и практического опыта. Однако времени на обучение у людей нет. Рабочая неделя соцработника составляет 40 часов, однако многие работают сверх нормы. Поэтому обучаться люди могут только в свое свободное время, которого не так много.

Инициативы властей и местный опыт

Сложная обстановка требует от прифронтовых громад нетривиальных подходов в оказании социальной поддержки. Некоторые интересные подходы продемонстрировал опыт Дергачевской ТГ. Еще до начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года администрация терцентра громады позаботилась о дополнительных каналах коммуникации со своими сотрудниками и подопечными. Также работникам, которые предоставляли социальные услуги дома, чтобы избежать ранений при возможных обстрелов, было рекомендовано перераспределить подопечных между собой так, чтобы оказывать помощь в радиусе 15-20 мин ходьбы от дома.

Кроме того, была улучшена обратная связь с населением. Город Дергачи с с количеством жителей более 17 тыс. человек был поделен на условные 26 локаций, каждую из которых курировал волонтер либо штатный соцработник. Это дало возможность оперативно информировать горожан о времени выдачи гуманитарной помощи. Также такой подход давал возможность располагать более полной информацией о потребностях людей, поскольку каждый волонтер имел непосредственный контакт с жителями и мог оперативно сообщить администрации города о проблемах людей. К примеру, человек не подпадает под категорию лиц нуждающихся в поддержке, при этом ситуация у него такова, что без посторонней помощи не обойтись.

Опираясь на свой практический опыт, специалисты из социальной сферы Дергачевской ТГ в состоянии критически оценить предложения, которые исходят от правительства в плане соцподдержки. По мнению Романа Лукъяненко, серьезной проблемой сегодня является организация коммуникации с Министерством социальной политики, семьи и единения Украины. Вызывает сложности и работа с программным комплексом, которое внедрило министерство, причем служба техподдержки имеет запутанный механизм обращения. В итоге для организации лучшего обмена опытом и информацией Роман Лукъяненко создал собственный Телеграм-канал, который объединяет 2,5 тыс. специалистов социальной сферы со всей Украины, и где люди имеют возможность делиться и оказывать друг другу информационную поддержку.

Вызывают вопросы и инициатива Минсоца с введением должности социального менеджера на уровне громады – постановление Кабмина №64 от 14 января 2026 года. В обязанности сотрудника входит оценивание качества и потребности общины в социальных услугах.

"Мне не совсем понятно для чего это делается. Потому как ранее эта функция была возложена на отдел соцзащиты, но сейчас перекладывается на отдельного человека", – рассказал Роман Лукъяненко.

В то же время инициативу правительства с созданием мультидисциплинарных команд в сфере социальнух услуг директор Дергачевского терцентра считает перспективной. Задачей таких групп, в которые входят специалисты социальной сферы, медицины, психологи и др., является углубленное оценивания потребностей человека, нуждающегося в социальной поддержке. Опираясь на выводы мультидисциплинарной команды, громада имеет возможность более полно подготовить комплекс мер поддержки маломобильного человека.

Помощь между обстрелами

Какой бы действенной не была система социальной поддержки, в экстремальных условиях многое зависит от людей. Техника безопасности предписывает выводить соцработника из потенциально опасной зоны. Однако многие на свой страх и риск продолжают оказывать помощь землякам. Расскажем три таких истории.

Село Катериновка Иллиновской громады Донецкой области. Еще когда населенный пункт находился под контролем Украины и до линии фронта оставалось несколько километров, в селе продолжали оставаться до 40 местных жителей – в основном пенсионеры. Поддержку им оказывали две медсестры и соцработница Татьяна Желтоброва.

Татьяна Желтоброва во время эвакуации. Фото: "Радио свобода"

На тот момент большая часть Катериновки была уничтожена, в селе не было света, воды и газа, некоторые пожилые люди жили в землянках. Сама Татьяна Желтоброва проживала в наполовину разрушенном доме, коридор которого регулярно заливала дождевая вода. По селу соцработница передвигалась в перерывах между обстрелами на электровелосипеде, который ей передала администрация громады. Пожилым людям женщина развозила гуманитарную помощь, продукты, воду, помогала приготовить еду, убраться по дому, наносить дрова, растопить печь. Временами ей приходилось разбирать завалы, под которыми находились пострадавшие, к счастью, погибших не было. RegioNews Татьяна Желтоброва рассказала, что давно могла бы выехать, но не могла оставить на произвол беззащитных пенсионеров, многие из которых не могли самостоятельно передвигаться.

"Мне совесть не позволяла уехать. До последнего находилась в селе вместе с людьми и выехала только когда всех начали эвакуировать", – рассказала нашим журналистам женщина. Сегодня Татьяна Желтоброва проживает в Киеве.

Взрывная волна от авиабомбы сбила с ног

Жительница села Александро-Калиново Ильиновской ТГ Зоя Панченко более 30 лет посвятила себя работе социальным работником. Говорит, настолько полюбила свою работу, что даже отказывалась занимать руководящую должнось, так как не могла оставить подопечных, которых знала многие годы.

Зоя Панченко. Фото из личного архива

До занятия села российскими войсками Зоя Панченко продолжала оказывать помощь пожилым людям несмотря на тяжелейшие условия работы. С приближением фронта находиться в населенном пункте стало опасно из-за ударов бомбами и дронами. Однажды КАБ-1500 взорвался буквально в нескольких сотнях метрах от места, где находилась Зоя Панченко.

"Услыхала гул словно летит самолет. Подняла голову. Далее услышала взрыв, после чего почувствовала как взрывная волна сбила с ног. Я ударилась о ворота, на меня полетели осколки", – рассказала нашим журналистам соцработница.

В следующий раз 15-килогрммовый фрагмент ракеты упал в метре от стены дома Зои Панченко. Железку потом забрали прибывшие военные. Сам дом в котором женщина проживала с мужем, пострадал трижды – в здании были вырваны оконные рамы, повреждена крыша.

Особенностью работы соцработницы прифронтового села стал постоянный подвоз воды пожилым людям, а также установка ОСБ-плит на месте вырванных окон. Стройматериалы передавала администрация ТГ, а вот работников, которые могли бы заделать окна, не было. Поэтому Зоя Панченко с помощью рулетки делала необходимые замеры, затем обрезала плиты и установила их на место окон, укрепляя рамы монтажной пеной. В работах женщине по мере сил помогал муж Владимир Николаевич – инвалид III группы (имеет остеопороз кости).

Зоя Васильевна говорит, что у нее в мыслях не было выехать и оставить пожилых людей. Свою позицию соцработница объясняет так: "Я не могу оставить беззащитного. Если человек нуждается в моей помощи, я сделаю все, чтобы ему помочь", – подытожила женщина.

"Бабушка сказала, чтобы я пряталась за нее"

Социальная работницаМалиновской ТГ Харьковской области Елена Проценко, о которой мы рассказывали в одном из недавних материалов, оказывает помощь 20 пожилым людям. Среди них есть те, кто не подпадает под уязвимые категории так как у них есть дети, которые сегодня проживают в других регионах или за границей, однако сами пожилые люди нуждаются в уходе. Елене Проценко также приходилось работать в экстремальных условиях, когда в первые полгода с начала полномасштабной войны Малиновская ТГ находилась рядом с линией фронта. При этом ни один соцработник громады, по словам женщины, в то время не уволился, продолжая выполнять свои обязанности. Как говорит Елена Проценко, она с коллегами в тот момент думали не о себе, а о людях, которые нуждались в их поддержке.

Передвигаться по улицам населенного пункта в условиях постоянных обстрелов было опасно. Однажды находясь около дома одной из бабушек, Елена Проценко попала под обстрел. Она тут же бросилась в дом к пенсионерке, чтобы убедиться, что с той все в порядке. Пожилая женщина находилась в углу комнаты, однако увидев Елену, сказала чтобы та пряталась ей за спину.

"Бабушка сказала, чтобы я пряталась за нее так как она уже пожила свой век. Слезы от таких слов наворачиваются. Я хотела успокоить бабушку, а, получается, бабушка успокаивала меня", – рассказала RegioNews Елена Проценко.

Забота о самых уязвимых гражданам – это показатель истинных приоритетов государства. Нельзя восстанавливать и развивать экономику страны, не выстроив комплексных мер поддержки населения. Те меры поддержки которые сегодня предпринимаются в Украине, возможно, достаточны для поддержания самого минимального уровня жизни людей. Но их совершенно не хватает для покрытия базовых потребностей человека и уж тем более для его адаптации и развития.

Качество оказания социальной помощи сегодня во многом держится на отдельных людях, что можно объяснить их попыткой создать достойные условия жизни тем кто нуждается в помощи – хотя бы на локальном уровне. Кажется, что именно таким должен быть настрой всех тех управленцев, которым предстоит выстраивать новую систему действенной социальной поддержки в будущем.