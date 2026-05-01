Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
01 мая 2026, 10:57

Миндич, санкции и дроны: неудобные вопросы без ответов

01 мая 2026, 10:57
Зе-власть могла придумать притомную коммуникацию и отвести удар от дружеской компании
Фотоколлаж: из открытых источников
Почитала отбеливающие тезисы по ситуации с Миндичем и Fire Point. Вместо сознательной коммуникации – все сводится к тезисам "американцы нам заведуют", "Вашингтон все делает, чтобы дешевая продукция этой конторы не мешала маститым заморским компаниям".

Давайте посмотрим пошире. Слухи, что Миндич достаточно причастен к этой компании, появились еще тогда, когда НАБУ и САП начали преподавать первые партии прослушки энергетического схематоза.

Итак, было целых пять (!) месяцев, чтобы Зе-власть могла придумать притомную коммуникацию и отвести удар от дружеской компании, имеющей существенные контракты на поставку дронов на фронт, еще и на деньги западных доноров.

Но нужно было дождаться стенограмм от журналиста Миши Ткача – чтобы болото зашевелилось и не придумали ничего лучшего о "государственной измене журналиста Ткача" и "зависти американцев".

ГАР МОУ в своем заявлении достаточно притомно описывает риски этой миндиезации.

Первое, Тимур Миндич – малограмотный любитель "Страна юа" у нас находится под трехлетними санкциями, наложенными руками своего хорошего знакомого и бизнес-партнера Зеленского. Есть риски, что компания Fire Point полностью потеряет возможность поставлять свою продукцию в Силы обороны Украины из-за того, что Тимур Миндич находится в санкционных списках.

Два, ГАР МОУ отмечает, что вероятно компания "Fire Point" предоставила заведомо ложные данные по бенефициарам и должна получить штраф и получить статус рисковой для поставщиков. Это действительно очень не ок для западных бюрократов.

А тут можно представить ситуацию – когда в условном Бундестаге ХДС/ХСС будут иметь бурную дискуссию с AfD – стоит ли давать дополнительные миллиарды евро украинской оборонке, если он мошенники берут откаты по 20% и возводят себе имения по 1000 метров квадратных, которые даже позволить себе в Германии. Может, Эткеры какие-то (те, что все приправы для выпечки) или правнуки Порше. Там где 5-7 поколений пахали, чтобы всем было комфортно и сито.

Им будет пофигу на лапшу Мосейчук и валютных блоггеров. Там будут говорить языком цифр и аргументов о коррупции.

Президент молчит и нет никакого намека на то, как будут фиксить эти имиджевые проблемы. Ибо Миндич прячется в Израиле. А вот дроны нам нужны. Просто теперь есть вопрос – как просить на них деньги, когда доверие подорвано.

пленки Миндича НАБУ САП скандал Тимур Миндич дроны Fire Point президент Зеленский Владимир
Марина Данилюк-Ярмолаева
