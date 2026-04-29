Если бы не было войны...

Интересно, как бы развивались события, если бы Путин не начал войну с Украиной в 2022-м. Поиграем в философскую "еслибытологию", чтобы понять, как мы оказались в нынешней точке. И почему стоит понять природу путинского замысла, чтобы объявить провальное со многих точек зрения "СВО".

Рискну предположить, что здесь имел место даже не стратегический просчет, а желание российской верхушки не впасть в абсолютно инерционный сценарий развития. К концу 2021 года Россия плавно дрейфовала в застой. У Путина был рейтинг, но уже не было "исторического будущего". По данным "Левада-центра", в декабре 2021 года его персональное одобрение было около 65%. Для любого демократического политика это было бы много, для Путина – точно маловато.

Всемирный банк в декабре 2021 года прогнозировал для России рост 2,4% в 2022 году и замедление до 1,8% в 2023-м. И прямо указывал, что долгосрочная проблема России – низкий потенциал роста, без которого невозможно повышать доходы и уровень жизни. То есть деньги были, но потенциала двигаться вперед (с учетом растущей роли Китая) уже не было.

Carnegie еще в 2021 году описывал российский сценарий так: чрезмерное вмешательство государства, централизованная и неэффективная административная машина, отсутствие долгосрочного планирования, деградация человеческого капитала. Опрошенные экономисты и бизнес-лидеры тогда фактически сходились на том, что в рамках действующей политической и экономической модели Россия не изменит траекторию, а ее средне- и долгосрочный сценарий – это многолетняя стагнация.

Если бы не было войны, Россия, скорее всего, входила бы в свою путинскую брежневщину. Такое себе медленное "прокисание империи", которая могла бы только смотреть за тем, как другие идут вперед, а она буксует на месте. Формально Путин мог сидеть в президентском кресле до 2036 года. На тот момент Конституцию уже переписали, а российские элиты просто смирились, что до конца жизни Путина у него преемника не будет. Российская система занималась самообслуживанием с подачками для людей, с посадками инакомыслящих, с выдавливанием молодежи за границу, с подсадкой регионов на дотации. Экономику никто не собирался реформировать, потому что реформа опаснее застоя. Это и было начало брежневщины, когда страна перестает двигаться и только имитирует, что дышит.

И Путин это, похоже, почувствовал. Не хочу оправдывать его решение, но кто-то явно ему рассказал, что при инерционном сценарии никакого величия он не обретет. Будет просто долгое старение и охрана собственного мавзолея.

И тогда он решил сыграть не в Брежнева, а в Сталина. Потому что сталинщина, в отличие от брежневщины – это мобилизация. Сталинщина ломает общество под "великую цель", требует жертв, врагов, фронта и трофеев. И Украина для Путина должна была стать именно таким трофеем, который стал бы доказательством, что он не стареющий старик, а историческая фигура – восстановитель новой империи. Ему была нужна не безопасность России (о которой он постоянно рассказывал), а событие, которое заменит России будущее. Потому что без войны россиянам пришлось бы рано или поздно задавать очень неприятные вопросы. Почему страна с нефтью, газом, лесом, металлом, ядерным оружием и космическими амбициями живет так, будто главная национальная идея – это дотянуть до следующей пенсионной реформы? Почему дети чиновников живут в Европе, а народу объясняют, что Европа загнивает? Почему "вставание с колен" длится уже двадцать лет?

Война заменила ответы на всё. Теперь объяснение есть одно – фронт, санкции, "историческая миссия", страна воюет. В этом смысле природа войны стала очевидной. Это была не война против НАТО и не война за "защиту русскоязычных". Тем более – не война за Донбасс. Настоящая причина глубже – российский режим уперся в предел собственной стагнации. И вместо того чтобы меняться, решил за счет Украины перезапустить в первую очередь свою систему – за счет территорий, населения, ресурсов. Ну, и демонстрация силы должна была заставить ненавистную Европу затрястись. "Можем повторить" – это же для этого был заготовлен лозунг.

Поэтому сейчас, понимая эту логику, важно понимать и природу дальнейших шагов. Потому что теперь "стагнация войны" для Путина так же опасна, как и довоенный застой. Поэтому объявления мира не будет, он будет идти до конца. Надеюсь, быстрого.

И несколько слов о нас. Украина без войны имела бы обратный от России процесс – эволюционность изменений, политическое движение, вероятная смена власти, конфликты элит, общественное давление. Ошибки Владимира Зеленского могли бы стоить ему должности. Это была бы нервная, шумная, но живая демократия, которая все равно двигалась бы к реформам и в Европу. Трудно, медленно, но в правильном направлении.

И это точно диссонировало бы с той системой, которую Путин выстраивал бы десятилетиями. Война стала не способом "защитить Россию", а попыткой сломать Украину, которая шла (и пока идет) другим путем. Путин хотел доказать, что Украина – это случайность, failed state. А доказал обратное. Это Россия всё больше превращается в несостоятельное государство.