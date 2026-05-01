В Киеве мужчина устроил стрельбу
В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Инцидент произошел днем 1 мая. Правоохранителям сообщили, что на улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.
Полиция разыскала мужчину в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний мужчина. При обыске его автомобиля оружие не обнаружено.
"Следователи начали по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщает полиция.
Напомним, ранее в Днепре произошла стрельба прямо возле отделения полиции.
01 мая 2026
