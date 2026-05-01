В Киеве мужчина устроил стрельбу

В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу. Теперь ему грозит заключение

Инцидент произошел днем 1 мая. Правоохранителям сообщили, что на улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.

Полиция разыскала мужчину в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний мужчина. При обыске его автомобиля оружие не обнаружено.

"Следователи начали по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщает полиция.

