Фото: Национальная полиция

В Черкасской области в результате ДТП погибли двое военнослужащих территориального центра комплектования и гражданский

Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Отмечается, что еще один военнослужащий и гражданский были доставлены в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи Национальной полиции.

В ведомстве отметили, что погибшие военнослужащие ранее участвовали в боевых действиях в Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, в селе Княжа на Звенигородщине 30 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Асфальт был залит кровью, а обломки транспортных средств разлетелись по дороге.