Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове

СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню

Ситуация вокруг системы территориальных центров комплектования медленно нагревалась фактически с начала 2024 года, когда мобилизация перешла в фазу, которую впоследствии назвали "бусификацией". Конечно, в первые месяцы, может быть, даже первый год остроты в этом процессе еще не было так много, но за два года деятельность ТЦК откровенно вызывает негатив у большой части украинского общества.

Вместе с тем, другая часть украинцев поддерживает ТЦК как единственный доступный ныне действенный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины. (По крайней мере, именно так этот слой объясняет свое положительное отношение к ТЦК – людей на фронте не хватает, а идея центров рекрутинга провалилась, поэтому приходится полагаться на эту структуру.) Дискуссии о правомерности, законности и этичности работы так называемых "групп оповещения" являются одним из основных двигателей в отечественных соцсетях.

Во второй половине апреля сторона этой общественной дискуссии, которая была на стороне центров комплектования, получила серьезный удар по своим позициям. Причем удар был нанесен сразу по нескольким направлениям, удар жесткий и болезненный. Что же случилось в Одессе и Харькове, что может серьезно испортить, если не уничтожить и так небезупречную репутацию системы ТЦК?

Вымогательство по-одесски

Одесскую историю раскручивала служба безопасности Украины. И, согласно репутации этой силовой структуры, заявление по мотивам задержания представителей одного из районных ТЦК Одессы прозвучало более чем жестко – "нейтрализовали организованную преступную группировку".

Впрочем, в истории, которую описали и СБУ, и местные СМИ – иначе как ОПГ назвать деятельность этого объединения граждан, в частности, и граждан в военной форме, не получается. Если говорить коротко и сухо, то это ОПГ ТЦК занималось вымогательством денег с граждан.

Задержанные сотрудники Одесского ТЦК. Фото: Прокуратура Украины

Естественно, деньги требовались под соусом мобилизации. Причем не просто мобилизации, а мобилизации в ускоренном формате – если жертва не соглашалась с требованиями, ей обещали в ускоренном режиме отправить штурмовиком на передовую.

Требования были, мягко говоря, не очень скромными – 30 тысяч долларов. Причем требовали их, по информации СМИ, у бывшего военнослужащего, имевшего официальную отсрочку. Возможно, именно неудачно избранная жертва (все-таки человек с отсрочкой, еще и ветеран – это такая категория, которая вызывает в обществе больше всего понимание и уважение) и стала причиной провала всей схемы. И, как следствие, включением в процесс СБУ и НПУ.

Пытки по-харьковски

Другая история с представителями ТЦК произошла в Харькове. Здесь прямой связи с процессом мобилизации почти нет, но ТЦКшники принимали в преступных действиях непосредственное участие. Как рассказали в ГБР, преступная группировка, которой руководил майор, занимавший руководящий пост в одном из районных ТЦК, занималась банальным вымогательством денег, для чего похищали людей и пытали их.

Особенностью этой истории, так сказать, приметой времени, стало то, что эта банда использовала помещение ТЦК как натуральную застенку. Людей привозили в центр комплектования и там выбивали из них "признание" в несуществующих преступлениях. Впрочем, и без темы мобилизации не обошлось – потому что как минимум у одного "задержанного" потребовали подписать документы об отмене законной отсрочки от призыва.

Истории в Одессе и Харькове, несмотря на определенные стилистические отличия, имеют одну общую черту. Черта эта хорошо известна украинскому обществу, потому что отнюдь не нова. Называется она "безнаказанность". И в этой безнаказанности виноваты не только сами ТЦК, не только власть, которая закрывала (а отчасти до сих пор закрывает) глаза на внеуставную деятельность военнослужащих ТЦК, но и украинское общество.

Реформа назрела

Теперь, после этих историй, доверие к ТЦК будет подорвано не только в той части общества, которая выступала против центров комплектования и раньше – но и в той, которая ее до сих пор поддерживала. Это в перспективе означает две ключевые вещи. Во-первых, власть, скорее всего, пойдет на реформирование как самого института, так и изменение формата мобилизации.

Реформирование может пройти в режиме переименования ТЦК во что-то другое, таким образом можно будет снять напряжение в обществе, по крайней мере, ситуативно. А вот с мобилизацией сложнее, потому что так или иначе ее надо будет проводить.

И здесь, возможно, власти пойдут на копирование российского опыта, где вместо мобилизации происходит пополнение армии контрактниками. Да, не без силовой составляющей, но общество в целом этот процесс не сильно и задел – именно поэтому особой реакции на продолжение войны, особенно в отдаленных от Украины и ее дронов регионах, мы до сих пор и не видели.

Так что, возможно, деятельность одесско-харьковских "ОПГ ТЦК" изменит ситуацию по всей стране. Впрочем, для этого так или иначе властям нужно будет идти на резкие, а значит, непопулярные и рискованные с точки зрения популярности шаги. Чего она, власть, не любит. Но на этот раз промолчать и сделать вид, будто ничего не произошло, не получится.