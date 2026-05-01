На Львовщине делец организовал уклончивую "поездку" за 8 тысяч евро

Фото: Госпогранслужба

Пограничники разоблачили очередную схему переправки мужчина за границу. На этот раз делец надеялся заработать 8 тысяч евро

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с полицией и прокуратурой разоблачили 44-летнего мужчину. Он организовал схему незаконной переправки мужчин через границу.

Мужчина находил "клиентов" через социальные сети и знакомых. За 8 тысяч евро он обещал доставку в Закарпатье, инструктаж и переправку через границу вне пунктов пропуска. Оплата – в два этапа.

"Задержали его сразу после получения первой части средств. Злоумышленник под стражей продолжается досудебное расследование", - сообщили пограничники.

