13:14  01 мая
Взрывы в Тернополе: город атакуют десятки дронов
10:50  01 мая
Ударил арматурой по голове: в Киеве задержали 18-летнего грабителя
09:36  01 мая
Смертельное ДТП на Черкащине: погибли два военных ТЦК и гражданский
UA | RU
UA | RU
01 мая 2026, 17:25

На Львовщине делец организовал уклончивую "поездку" за 8 тысяч евро

01 мая 2026, 17:25
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Пограничники разоблачили очередную схему переправки мужчина за границу. На этот раз делец надеялся заработать 8 тысяч евро

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с полицией и прокуратурой разоблачили 44-летнего мужчину. Он организовал схему незаконной переправки мужчин через границу.

Мужчина находил "клиентов" через социальные сети и знакомых. За 8 тысяч евро он обещал доставку в Закарпатье, инструктаж и переправку через границу вне пунктов пропуска. Оплата – в два этапа.

"Задержали его сразу после получения первой части средств. Злоумышленник под стражей продолжается досудебное расследование", - сообщили пограничники.

Напомним, что работники ДБР сообщили о подозрении должностным лицам одного из отделов Николаевского районного ТЦК и СП.

пересечение границы пограничники уклонение от мобилизации Львовская область
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »