Чиновники "заработали" почти 20 миллионов на жилье для ВПО - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили преступную группу. Чиновник вместе с сообщниками завладел почти 20 миллионами

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что среди подозреваемых три человека:

бывший руководитель Лисичанской городской военной администрации, организатор;

предприниматель, соорганизатор;

адвокат.

В 2022 году руководитель Лисичанской военной администрации утвердил программу "Временный дом". Ожидалось, что эта программа может обеспечить жильем переселенцев из Луганской области. На это из бюджета было выделено 35 миллионов гривен.

"В дальнейшем чиновник организовал приобретение этой недвижимости Лисичанской МВА по значительно завышенной цене. Согласно выводам экспертизы разница между реальной стоимостью и фактически уплаченными средствами составила 19,3 млн грн", - сообщили в НАБУ.

Напомним, ранее Хмельнитчине правоохранители объявили о подозрении еще пяти лицам, причастным к хищению более 2,6 млн грн при закупке жилья для многодетной семьи ВПЛ.