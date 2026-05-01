01 мая 2026, 17:35

Чиновники "заработали" почти 20 миллионов на жилье для ВПО - НАБУ

Фото: Национальная полиция
НАБУ и САП разоблачили преступную группу. Чиновник вместе с сообщниками завладел почти 20 миллионами

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что среди подозреваемых три человека:

  • бывший руководитель Лисичанской городской военной администрации, организатор;
  • предприниматель, соорганизатор;
  • адвокат.

В 2022 году руководитель Лисичанской военной администрации утвердил программу "Временный дом". Ожидалось, что эта программа может обеспечить жильем переселенцев из Луганской области. На это из бюджета было выделено 35 миллионов гривен.

"В дальнейшем чиновник организовал приобретение этой недвижимости Лисичанской МВА по значительно завышенной цене. Согласно выводам экспертизы разница между реальной стоимостью и фактически уплаченными средствами составила 19,3 млн грн", - сообщили в НАБУ.

Напомним, ранее Хмельнитчине правоохранители объявили о подозрении еще пяти лицам, причастным к хищению более 2,6 млн грн при закупке жилья для многодетной семьи ВПЛ.

Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
