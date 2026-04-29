Пленки Миндича: Миндич обсуждал с Умеровым продажу доли FirePoint - СМИ

Подсанкционный бизнесмен Тимур Миндич и эксминистр обороны, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров обсуждали потенциальную продажу доли производителя оружия компании FirePoint инвесторам. Такой разговор зафиксировали на так называемых "пленках Миндича"

Журналисты обнародовали задокументированные НАБУ разговоры фигурантов дела "Мидас". Согласно данным расследований, одним из бенефициаров FirePoint может быть непосредственно сам Тимур Миндич. Эта компания получает самые большие контракты от Министерства обороны.

Из разговора, который опубликовали журналисты, следует, что Миндич и Умеров обсуждали продажу 33% за 600 миллионов долларов. 300 миллионов инвестор якобы был готов вложить в развитие, а остальные 300 миллионов – это кэшаут, то есть деньги, которые пойдут непосредственно акционером, среди которых мог быть и сам Миндич.

Миндич : Да, да, есть предложение. Из 33% они хотят 60 в компанию инвестировать и 40%, ну, можем договориться на 50 кэшаут сделать".

Умеров : "Это как еще объясни? Вот они оценили".

Миндич : "Да, они хотят купить минимум, да, минимум 33%".

Умеров . "Материнскую, ну, это 600".

Миндич : "Да, это 600. Из них 300. Они хотят, чтобы они ушли в компанию. А 300 кэшаут. Ну, акционерам компании".

Умеров : "Что нас устроит?"

Миндич : Ну, если они в воскресенье, то что мы говорили.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре 2025 года НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку и Дмитрию Басову , исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" - Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского