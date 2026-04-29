UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 19:45

На Львовщине разоблачили схему для дезертиров: "отпускали" за 6 тысяч долларов

29 апреля 2026, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

34-летний житель Львова организовал схему дезертиров. На каждом "клиенте" он хотел заработать от 4 до 6 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Отмечается, что бывший военный и его сообщники разработали схему самовольного ухода из военнослужащих ВСУ воинских частей, дислоцированных на территории Львовской области.

За сумму от 4 до 6 тысяч долларов они подбирали для "клиентов" оптимальный способ бегства с территории воинских частей. В частности, предлагали "безопасный трансфер в обход блокпостов и временное проживание". Перевозили "клиентов" на Tesla Model Y.

Организатор был задержан после того, как он получил 6 тысяч долларов от "клиента". Ему сообщили о подозрении. Теперь бывшему военному грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

Напомним, в Винницкой области разоблачили чиновника ТЦК, снимавшего с розыска на 3000 долларов. Фигурант был задержан во время получения денег. За совершенное мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные схема дезертирство Львовская область
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »