На Львовщине разоблачили схему для дезертиров: "отпускали" за 6 тысяч долларов

34-летний житель Львова организовал схему дезертиров. На каждом "клиенте" он хотел заработать от 4 до 6 тысяч долларов

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что бывший военный и его сообщники разработали схему самовольного ухода из военнослужащих ВСУ воинских частей, дислоцированных на территории Львовской области.

За сумму от 4 до 6 тысяч долларов они подбирали для "клиентов" оптимальный способ бегства с территории воинских частей. В частности, предлагали "безопасный трансфер в обход блокпостов и временное проживание". Перевозили "клиентов" на Tesla Model Y.

Организатор был задержан после того, как он получил 6 тысяч долларов от "клиента". Ему сообщили о подозрении. Теперь бывшему военному грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет.

