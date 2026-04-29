Татьяна Николаенко Журналистка, член общественного Антикоррупционного совета при Минобороны Украины info@regionews.ua
29 апреля 2026, 11:59

Миндич, Умеров и FirePoint: новые детали из обнародованных записей

Обнародованные Михаилом Ткачем диалоги Миндича и Умерова – это, конечно, заявка на 100% подозрение секретарю СНБО
Фото: Facebook/Татьяна Николаенко
На пленках понятно не только то, что Миндич связан с FirePoint, что он "менеджерить" сам процесс производства и привлечения инвестиционных средств. Но оказывается, что бывший министр обороны ездил в ОАЭ и лоббировал привлечение инвестиций именно в эту кампанию, а также продолжал выделение бюджетных средств под нее. 311 миллиардов – это половина суммарного бюджета АОЗ и ДОТ. То есть половина денег, выделенных на закупку всех боеприпасов.

Миндич просит Умерова остаться в стране, чтобы получить эти деньги. Интересно, что на тот момент Умеров рассматривался как кандидат на посла Украины в США, но затем пошел на Совбез.

Конфигурация назначений изменилась буквально через день. И теперь прямо понятно почему: Миндичу нужен был Умеров в стране, чтобы решать свои вопросы. Они это прямо проговаривают. Миндич говорит, что ему нужен год, иначе умные Шмигаль и Арахамия уберут его от корыта. На самом деле так и случилось: на встрече FirePoint с банками осенью Шмигаль и его заместитель Гаврилюк посоветовали представителям компании взять губозакаточную машинку и унять аппетиты.

Даже броники на 7 млн длр не были приняты при Шмыгале. Но у НАБУ точно есть записи, что Миндич давил на МОУ через эти бронежилеты. И министр его не послал, а соглашался говорить об этом. Напомню, Виноградова специально изменила квалификационные критерии, чтобы эти компании Миндича зашли.

Надеюсь, что после озвученного Михаилом звук изложит и НАБУ. Вместе с подозрением. Ибо лучше Умеров будет под подозрением здесь и без должности, чем он будет подвешен за жабры в США. Потому что, говорят, его семья и там в "полі цікавості".

И еще: судя по озвученному, мы должны благодарить Миндича за открытие экспорта, потому что это нужно было ему.

