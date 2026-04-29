19:20  29 квітня
На Київщині на хабарі затримали ТЦКшників: у ТЦК проводять обшук (ВІДЕО)
09:32  29 квітня
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту у Києві: Tesla врізалася у дві автівки
08:57  29 квітня
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 18:55

Плівки Міндіча: Міндіч обговорював з Умєровим продаж частки FirePoint - ЗМІ

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров обговорювали потенційний продаж частки виробника зброї, компанії FirePoint інвесторам. Таку розмову зафісували на так званих "плівках Міндіча"

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Журналісти оприлюднили задокументовані НАБУ розмови фігурантів справи "Мідас". Згідно з даними розслідувань, одним із бенефіціарів FirePoint може бути безпосередньо сам Тимур Міндіч. Ця компанія отримує найбільші контракти від Міністерства оборони.

З розмови, яку опублікували журналісти випливає, що Міндіч та Умєров обговорювали продаж 33% за 600 мільйонів доларів. 300 мільйонів інвестор нібито був готовий вкласти у розвиток, а інші 300 мільйонів - це кешаут, тобто гроші, які підуть безпосередньо акціонером, серед яких міг бути й сам Міндіч.

Міндіч: Да, да, есть предложение. Из 33% они хотят 60 в компанию инвестировать и 40%, ну, можем договориться на 50 кэшаут сделать".

Умєров: "Это как ещё объясни? Вот они оценили".

Миндич: "Да, они хотят купить минимум, да, минимум 33% ".

Умеров. "Материнскую, ну, это 600".

Міндіч: "Да, это 600. Из них 300. Они хотят, чтобы они пошли в компанию. А 300 кэшаут. Ну, акционерам компании".

Умєров: "Что нас устроит?"

Миндич: Ну, если они в воскресенье, то, что мы говорили.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

У листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

  • Тимур Міндіч ("Карлсон"),
  • Ігор Миронюк ("Рокет"),
  • виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),
  • Олександр Цукерман ("Шугармен"),
  • Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

СБУ почала розслідування проти бізнесмена Міндіча через підозру у держзраді та можливі контакти з іноземними спецслужбами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міноборони Умєров Рустем Тимур Міндіч
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »