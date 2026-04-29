В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины

В Сумах правоохранители установили и задержали мужчину, причастного к смертельному конфликту, в результате которого погиб 47-летний местный житель

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что инцидент произошел утром 27 апреля вблизи одного из магазинов в областном центре.

Между двумя мужчинами возникла ссора из-за недоразумения по поводу оплаты за выполненные ремонтные работы. Во время конфликта злоумышленник нанес оппоненту удар ножом.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных травм он скончался.

Полиция оперативно установила личность нападающего. Мужчина задержан в процессуальном порядке, ему сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 Уголовный кодекс Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, в Киеве в Дарницком районе полицейские задержали мужчину, который во время дорожного конфликта открыл стрельбу по пешеходу. Следователи сообщили мужчине о подозрении за хулиганство, совершенное с применением оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.