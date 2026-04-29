Фото: полиция

ДТП произошло в столице 29 апреля около семи утра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Недалеко от съезда с Дарницкого моста в направлении правого берега водитель Tesla столкнулся с автомобилями Suzuki и Lanos, двигавшимися в том же направлении.

В результате столкновения 63-летняя пассажирка Lanos получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте. Остальные участники ДТП не пострадали.

Следователи задержали виновника аварии. Предварительно, водитель электрокара был трезв.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

