"Дети для уклоняющегося": в Днепре женщина "отдала" детей для фиктивного отцовства

В Днепре женщина организовала схему незаконного выезда мужчины за границу. Теперь она получила подозрение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 32-летняя женщина оформила на мужчину отцовство по поводу двух ее детей. Хотя фактически он не имел к этим детям никакого отношения. Оказалось, что у мужчины был свой ребенок, но искал способ уехать за границу.

Мужчина и женщина договорились о внесении ложных данных в официальные документы. Впоследствии эти документы он использовал для того, чтобы уехать за границу.

Напомним, що раніше в Дніпрі викрили медика, яка разом із сином організувала схему.