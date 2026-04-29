19:20  29 апреля
В Киевской области на взятке задержали ТЦКшников: в ТЦК проводят обыск (ВИДЕО)
09:32  29 апреля
Смертельное ДТП на Дарницком мосту в Киеве: Tesla врезалась в два автомобиля
08:57  29 апреля
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
29 апреля 2026, 18:18

В Киеве приговорили к наказанию троих мужчин, уничтожавших имущество военных и железнодорожную инфраструктуру

Фото: Офис Генерального прокурора
В Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

В суде мужчины вину не признали. Однако доказательства стороны обвинения были достаточными. Суд признал их виновными в диверсии, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленном повреждении имущества путем поджога.

Прокуроры доказали, что в июле 2024 года мужчины 1996, 2004 и 2005 годов рождения действовали по заказу.

Сначала они подожгли два релейных шкафа АО "Укрзализныця", что могло повлечь за собой сбои в работе железной дороги и создать аварийную опасность.

За этот поджог осужденные получили 200 долларов США и поделили деньги между собой.

В тот же день они подожгли автомобиль военнослужащего Nissan Navara. Преступление сняли на видео, чтобы отчитаться заказчику о выполненном задании. За этот эпизод им пообещали еще 1000 долларов.

Они осуждены по ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины. Кроме 15 лет заключения с конфискацией имущества, они должны возместить АО "Укрзализныця" нанесенный ущерб. В настоящее время все трое находятся под стражей.

Напомним, что в Днепровском районе столицы полиция задержала двух мужчин , которые сначала обворовали чужой автомобиль, а затем подожгли его. Событие произошло на днях на улице Пластовой.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Силы беспилотных систем "приземлили" два российских вертолета в Воронежской области (ВИДЕО)
29 апреля 2026, 21:59
В Киеве разворовали почти 2 миллиона на электроэнергии для детских садов
29 апреля 2026, 21:55
В Херсоне за день семеро мирных жителей пострадали от ударов вражеских дронов
29 апреля 2026, 21:47
НАБУ разоблачили депутата на незаконных 14 миллионах
29 апреля 2026, 21:40
Российского агента, помогавшего оккупантам продвигаться к Константиновке, приговорили к 15 годам лишения свободы
29 апреля 2026, 21:30
На Днепропетровщине из-за атак РФ погибли два человека
29 апреля 2026, 20:55
Суд арестовал следователя СБУ Полтавщины по делу о $110 тыс. взятки
29 апреля 2026, 20:47
"Дети для уклоняющегося": в Днепре женщина "отдала" детей для фиктивного отцовства
29 апреля 2026, 20:20
Хищение средств, выделенных на благоустройство Харькова: директор фирмы присвоил более 300 тысяч гривен
29 апреля 2026, 20:16
На Львовщине разоблачили схему для дезертиров: "отпускали" за 6 тысяч долларов
29 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
