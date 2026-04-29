Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

В суде мужчины вину не признали. Однако доказательства стороны обвинения были достаточными. Суд признал их виновными в диверсии, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленном повреждении имущества путем поджога.

Прокуроры доказали, что в июле 2024 года мужчины 1996, 2004 и 2005 годов рождения действовали по заказу.

Сначала они подожгли два релейных шкафа АО "Укрзализныця", что могло повлечь за собой сбои в работе железной дороги и создать аварийную опасность.

За этот поджог осужденные получили 200 долларов США и поделили деньги между собой.

В тот же день они подожгли автомобиль военнослужащего Nissan Navara. Преступление сняли на видео, чтобы отчитаться заказчику о выполненном задании. За этот эпизод им пообещали еще 1000 долларов.

Они осуждены по ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины. Кроме 15 лет заключения с конфискацией имущества, они должны возместить АО "Укрзализныця" нанесенный ущерб. В настоящее время все трое находятся под стражей.

