В Хмельницкой области 30-летнего жителя Нетишина признали виновным в мошенничестве и самовольном присвоении полномочий. Его приговорили к 5 годам 8 месяцам лишения свободы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В марте 2025 года мужчина, узнав об исчезновении сына потерпевшей - военнослужащего ВСУ, убедил ее, что имеет "связи" для установления его места нахождения.

Впоследствии сообщил ложную информацию о гибели и выманил деньги якобы на доставку тела. Женщина передала более 800 тысяч гривен.

После этого он скрылся из области. В декабре 2025 года его задержали в Ивано-Франковской области.

Следствие установило и другие эпизоды противоправной деятельности осужденного: выдавая себя за правоохранителя, мужчина получал деньги за "перевод" в тыл, трудоустройство в ТЦК, а также одалживал средства под вымышленные обстоятельства.

В общей сложности он нанес ущерб более чем на 2 млн грн.

