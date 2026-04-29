29 апреля 2026, 18:57

На Хмельнитчине осудили мошенника, обещавшего за деньги "вернуть тело" погибшего воина

Фото: Офис Генерального прокурора
В Хмельницкой области 30-летнего жителя Нетишина признали виновным в мошенничестве и самовольном присвоении полномочий. Его приговорили к 5 годам 8 месяцам лишения свободы

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

В марте 2025 года мужчина, узнав об исчезновении сына потерпевшей - военнослужащего ВСУ, убедил ее, что имеет "связи" для установления его места нахождения.

Впоследствии сообщил ложную информацию о гибели и выманил деньги якобы на доставку тела. Женщина передала более 800 тысяч гривен.

После этого он скрылся из области. В декабре 2025 года его задержали в Ивано-Франковской области.

Следствие установило и другие эпизоды противоправной деятельности осужденного: выдавая себя за правоохранителя, мужчина получал деньги за "перевод" в тыл, трудоустройство в ТЦК, а также одалживал средства под вымышленные обстоятельства.

В общей сложности он нанес ущерб более чем на 2 млн грн.

Напомним, что в Днепропетровской области разоблачили межрегиональную группу, которая выманивала миллионы у украинцев. Все это делали под видом социальной помощи.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Силы беспилотных систем "приземлили" два российских вертолета в Воронежской области (ВИДЕО)
29 апреля 2026, 21:59
В Киеве разворовали почти 2 миллиона на электроэнергии для детских садов
29 апреля 2026, 21:55
В Херсоне за день семеро мирных жителей пострадали от ударов вражеских дронов
29 апреля 2026, 21:47
НАБУ разоблачили депутата на незаконных 14 миллионах
29 апреля 2026, 21:40
Российского агента, помогавшего оккупантам продвигаться к Константиновке, приговорили к 15 годам лишения свободы
29 апреля 2026, 21:30
На Днепропетровщине из-за атак РФ погибли два человека
29 апреля 2026, 20:55
Суд арестовал следователя СБУ Полтавщины по делу о $110 тыс. взятки
29 апреля 2026, 20:47
"Дети для уклоняющегося": в Днепре женщина "отдала" детей для фиктивного отцовства
29 апреля 2026, 20:20
Хищение средств, выделенных на благоустройство Харькова: директор фирмы присвоил более 300 тысяч гривен
29 апреля 2026, 20:16
На Львовщине разоблачили схему для дезертиров: "отпускали" за 6 тысяч долларов
29 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
