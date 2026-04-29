29 апреля 2026, 17:59

В Днепре осудили предателя, который помогал россиянам прорываться к админгранице

Фото: СБУ
Суд признал виновным и приговорил к 15 годам агента ФСБ, который помогал российским оккупантам прокладывать путь к административным границам Днепропетровской области, корректируя огонь по украинским позициям во время упорных боев на Новопавловском направлении

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Как установило расследование, злоумышленник отслеживал боевые позиции минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны, по которым враг готовил удары почти по всем видам тяжелого вооружения, в том числе управляемыми авиабомбами.

Также агент наводил российские обстрелы на маршруты движения бронетехники и локации складов с боеприпасами украинских войск.

По материалам производства, вражеским корректировщиком оказался безработный из фронтового поселка в Покровском районе. Чтобы завербовать мужчину, ФСБ привлекла его родственницу, проживающую на территории страны-агрессора и сотрудничающую с российской спецслужбой.

После вербовки агент обходил местность вблизи передовой. Также мужчина пытался "втереться" в доверие украинских воинов, чтобы завуалированно выспрашивать у них разведывательную информацию.

В случае выполнения агентурных задач ФСБ обещала "эвакуировать" его в страну-агрессор.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в съемной квартире, где он пытался "залечь на дно", и одновременно провели комплексные меры, чтобы обезопасить локации Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что 28 апреля СБУ задержала еще двух агентов ФСБ . Один из них – ИТ-специалист из Черкасской области, который создавал для врага новые каналы вербовки местных жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область СБУ агент рф приговор
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Силы беспилотных систем "приземлили" два российских вертолета в Воронежской области (ВИДЕО)
29 апреля 2026, 21:59
В Киеве разворовали почти 2 миллиона на электроэнергии для детских садов
29 апреля 2026, 21:55
В Херсоне за день семеро мирных жителей пострадали от ударов вражеских дронов
29 апреля 2026, 21:47
НАБУ разоблачили депутата на незаконных 14 миллионах
29 апреля 2026, 21:40
Российского агента, помогавшего оккупантам продвигаться к Константиновке, приговорили к 15 годам лишения свободы
29 апреля 2026, 21:30
На Днепропетровщине из-за атак РФ погибли два человека
29 апреля 2026, 20:55
Суд арестовал следователя СБУ Полтавщины по делу о $110 тыс. взятки
29 апреля 2026, 20:47
"Дети для уклоняющегося": в Днепре женщина "отдала" детей для фиктивного отцовства
29 апреля 2026, 20:20
Хищение средств, выделенных на благоустройство Харькова: директор фирмы присвоил более 300 тысяч гривен
29 апреля 2026, 20:16
На Львовщине разоблачили схему для дезертиров: "отпускали" за 6 тысяч долларов
29 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »