Фото: СБУ

Суд признал виновным и приговорил к 15 годам агента ФСБ, который помогал российским оккупантам прокладывать путь к административным границам Днепропетровской области, корректируя огонь по украинским позициям во время упорных боев на Новопавловском направлении

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews .

Как установило расследование, злоумышленник отслеживал боевые позиции минометных и артиллерийских подразделений Сил обороны, по которым враг готовил удары почти по всем видам тяжелого вооружения, в том числе управляемыми авиабомбами.

Также агент наводил российские обстрелы на маршруты движения бронетехники и локации складов с боеприпасами украинских войск.

По материалам производства, вражеским корректировщиком оказался безработный из фронтового поселка в Покровском районе. Чтобы завербовать мужчину, ФСБ привлекла его родственницу, проживающую на территории страны-агрессора и сотрудничающую с российской спецслужбой.

После вербовки агент обходил местность вблизи передовой. Также мужчина пытался "втереться" в доверие украинских воинов, чтобы завуалированно выспрашивать у них разведывательную информацию.

В случае выполнения агентурных задач ФСБ обещала "эвакуировать" его в страну-агрессор.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в съемной квартире, где он пытался "залечь на дно", и одновременно провели комплексные меры, чтобы обезопасить локации Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, что 28 апреля СБУ задержала еще двух агентов ФСБ . Один из них – ИТ-специалист из Черкасской области, который создавал для врага новые каналы вербовки местных жителей.