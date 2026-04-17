12:17  17 апреля
В лесу возле Львова 17-летняя девушка погибла во время катания на квадроцикле
09:10  17 апреля
В Тернопольской области во время срезки деревьев погиб молодой мужчина
08:24  17 апреля
В Хмельницком мужчина напал и ограбил мать погибшего защитника
UA | RU
UA | RU
Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
17 апреля 2026, 12:28

"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины

Читайте також українською мовою
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Читайте також
українською мовою

Российские оккупационные войска продолжают одновременно бессильно биться в стену украинских дронов/военнослужащих на Донбассе и Запорожье – и атаковать тыловые города и села Украины ракетами и беспилотниками. Время от времени под ударами оказывается украинская столица, в другие дни акцент воздушных атак смещается на другие регионы.

16 апреля 2026 года нелегкую ночь пришлось пережить жителям сразу трех крупных городов – кроме Киева, пострадали Днепр и Одесса. Эта очередная атака не стала рекордной по количеству израсходованного агрессором оружия, но при этом последствия оказались достаточно серьезными.

Во всех трех городах погибли люди. В общей сложности количество погибших приблизилось к двум десяткам, раненых оказалось более сотни. Это тоже не рекорд, но все же немаленький показатель. Да и, наконец, каждая потерянная украинская жизнь – это огромная и невосполнимая потеря. И радость по ту сторону линии фронта.

А вот с этим у россиян в последнее время возникли проблемы. Конечно, нельзя сказать, что они совсем перестали радоваться ударам по Украине. Такие люди в России всегда будут, как бы там не изменилась власть. Но интересна и показательна реакция тамошних соцсетевых пропагандистов, так называемых Z-патриотов, военкоров и т.д.

Терроризм перестал доставлять удовольствие

Реакция эта, как ни странно, довольно сдержанна. А у некоторых из этой части российского общества даже отгоняет репрессивностью. В чем причина? Неужели уровень украинофобии среди россиян начал снижаться? Конечно, нет. Причина здесь совсем другая.

Вернее, причин целых две. Первая – это акцент таких ударов. Ни для кого не секрет, что россияне после зимней серии атак, направленной на энергетическую систему Украины, теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, вернулись к своей классической террористической войне против мирного населения.

То есть и попытка заморозить украинцев – это тоже разновидность террора, но здесь можно по крайней мере проследить некую логику "принуждения к миру". В случае же с прямыми ударами по жилым многоэтажкам – ничего подобного не наблюдается. И те представители кремлевского режима, подробно отслеживающие ситуацию в Украине, это уже давно поняли.

В принципе, можно сказать, что даже такой, сугубо террористический акцент вполне приемлем для тех же "ястребов войны", Z-патриотов и т.д. По крайней мере, раньше они радовались этому. Но дело в том, что ситуация поменялась. Украина перешла к не просто системным атакам – хотя и это тоже не может не пугать российских шовинистов. Дело в том, какие это атаки.

Террор не помогает спасти нефтяную отрасль

В последние месяцы Силы обороны Украины просто уничтожают отрасли переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Порт в Усть-Луге под Санкт-Петербургом – это яркий, возможно, самый яркий момент этих атак, но он далеко не единичный. Украинская армия бьет все чаще, точнее и чувствительнее.

Пожар в порту Усть-Луга по состоянию и утро 31 марта 2026 года. Источник: NASA FIRMS

И те российские военкоры, которые, по крайней мере, из практических соображений пытаются смотреть на войну не из-за розовых очков, а анализируют ситуацию более или менее объективно – это не могут не замечать. А замечая, признают провал воздушной войны с их стороны. Потому что атаки по многоэтажкам приносят максимум несколько погибших мирных украинских граждан – чему и можно радоваться, и откровенно нацистского характера российские персонажи этому действительно радуются. Но Россия получает гораздо больше убытков, если говорить о практически-стратегической составляющей войны.

Говоря проще – оккупанты скатились к попыткам убить очередных нескольких украинцев, а в ответ (точнее, это как раз их удары являются ответом на украинские атаки) теряют ключевую отрасль экономики. Что на фоне и без того критической ситуации, которую уже даже Путин вынужден признал, перестает радовать Z-патриотов.

Это тот момент, который возмущает русских шовинистов-"ястребов войны". На пятый год полномасштабки Россия не просто не приблизилась даже к элементарной промежуточной цели – захвату Донбасса, а, напротив, переживает настоящий крах экономики. Крах, напрямую связанный с украинскими дроновыми атаками. И это бессилие – настоящий позор и боль фанатов "второй армии мира".

Ложь МО РФ и издевательский фидбек Z-ников

Но еще худший момент во всей этой истории, который Z-патриотов даже смешит и заставляет их стегаться над собственной военной машиной. Это откровенная ложь а-ля Конашенков (руководитель информационного департамента при российском Минобороны – ред.). Относительно атаки 16 апреля, с которой мы начали эту статью, это заявление Министерства обороны о том, что "российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины", что это якобы "удар мести" и другие.

Но нынешняя война отмечается тем, что она происходит практически в онлайне. И последствия массированного удара каждый россиянин, имеющий интернет, может довольно легко увидеть в соцсетях и СМИ. А видит там пораженную многоэтажку, сгоревшие машины на парковке автоцентра и т.д. Это никак не напоминает "объект ОПК".

Атака на Одессу, 16 апреля 2026 г. Фото: ГСЧС Одесщины

И именно эта ложь заставляет россиян агрессивно реагировать не столько на украинские атаки по тому же Усть-Луге, сколько на плохо замаскированное собственное бессилие. Потому что, во-первых, это и есть самое настоящее бессилие, а во-вторых – потому что власть пытается делать вид, что все идет, как когда-то сказал Путин и ему теперь это постоянно вспоминают, "по плану".

Хотя план был точно не в том, чтобы убить сотню-другую мирных, тыловых украинских граждан – и при этом потерять нефтяную отрасль, загнав свою экономику в полный коллапс. Но российские власти уже не могут не врать (и так же не могут защитить ключевую отрасль собственной экономики), а вот шовинистическая часть тамошнего общества может выражать возмущение и бессилием, и ложью. И постепенно начинает это делать.

Таким образом, Z-патриоты перестают радовать даже террористические победы. А других у Путина и Ко, похоже, просто не осталось.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ обстрелы власть ВСУ экономика нефть российская пропаганда атака украинские города ответный удар
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »