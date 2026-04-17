Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются

Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Российские оккупационные войска продолжают одновременно бессильно биться в стену украинских дронов/военнослужащих на Донбассе и Запорожье – и атаковать тыловые города и села Украины ракетами и беспилотниками. Время от времени под ударами оказывается украинская столица, в другие дни акцент воздушных атак смещается на другие регионы.

16 апреля 2026 года нелегкую ночь пришлось пережить жителям сразу трех крупных городов – кроме Киева, пострадали Днепр и Одесса. Эта очередная атака не стала рекордной по количеству израсходованного агрессором оружия, но при этом последствия оказались достаточно серьезными.

Во всех трех городах погибли люди. В общей сложности количество погибших приблизилось к двум десяткам, раненых оказалось более сотни. Это тоже не рекорд, но все же немаленький показатель. Да и, наконец, каждая потерянная украинская жизнь – это огромная и невосполнимая потеря. И радость по ту сторону линии фронта.

А вот с этим у россиян в последнее время возникли проблемы. Конечно, нельзя сказать, что они совсем перестали радоваться ударам по Украине. Такие люди в России всегда будут, как бы там не изменилась власть. Но интересна и показательна реакция тамошних соцсетевых пропагандистов, так называемых Z-патриотов, военкоров и т.д.

Терроризм перестал доставлять удовольствие

Реакция эта, как ни странно, довольно сдержанна. А у некоторых из этой части российского общества даже отгоняет репрессивностью. В чем причина? Неужели уровень украинофобии среди россиян начал снижаться? Конечно, нет. Причина здесь совсем другая.

Вернее, причин целых две. Первая – это акцент таких ударов. Ни для кого не секрет, что россияне после зимней серии атак, направленной на энергетическую систему Украины, теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, вернулись к своей классической террористической войне против мирного населения.

То есть и попытка заморозить украинцев – это тоже разновидность террора, но здесь можно по крайней мере проследить некую логику "принуждения к миру". В случае же с прямыми ударами по жилым многоэтажкам – ничего подобного не наблюдается. И те представители кремлевского режима, подробно отслеживающие ситуацию в Украине, это уже давно поняли.

В принципе, можно сказать, что даже такой, сугубо террористический акцент вполне приемлем для тех же "ястребов войны", Z-патриотов и т.д. По крайней мере, раньше они радовались этому. Но дело в том, что ситуация поменялась. Украина перешла к не просто системным атакам – хотя и это тоже не может не пугать российских шовинистов. Дело в том, какие это атаки.

Террор не помогает спасти нефтяную отрасль

В последние месяцы Силы обороны Украины просто уничтожают отрасли переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Порт в Усть-Луге под Санкт-Петербургом – это яркий, возможно, самый яркий момент этих атак, но он далеко не единичный. Украинская армия бьет все чаще, точнее и чувствительнее.

Пожар в порту Усть-Луга по состоянию и утро 31 марта 2026 года. Источник: NASA FIRMS

И те российские военкоры, которые, по крайней мере, из практических соображений пытаются смотреть на войну не из-за розовых очков, а анализируют ситуацию более или менее объективно – это не могут не замечать. А замечая, признают провал воздушной войны с их стороны. Потому что атаки по многоэтажкам приносят максимум несколько погибших мирных украинских граждан – чему и можно радоваться, и откровенно нацистского характера российские персонажи этому действительно радуются. Но Россия получает гораздо больше убытков, если говорить о практически-стратегической составляющей войны.

Говоря проще – оккупанты скатились к попыткам убить очередных нескольких украинцев, а в ответ (точнее, это как раз их удары являются ответом на украинские атаки) теряют ключевую отрасль экономики. Что на фоне и без того критической ситуации, которую уже даже Путин вынужден признал, перестает радовать Z-патриотов.

Это тот момент, который возмущает русских шовинистов-"ястребов войны". На пятый год полномасштабки Россия не просто не приблизилась даже к элементарной промежуточной цели – захвату Донбасса, а, напротив, переживает настоящий крах экономики. Крах, напрямую связанный с украинскими дроновыми атаками. И это бессилие – настоящий позор и боль фанатов "второй армии мира".

Ложь МО РФ и издевательский фидбек Z-ников

Но еще худший момент во всей этой истории, который Z-патриотов даже смешит и заставляет их стегаться над собственной военной машиной. Это откровенная ложь а-ля Конашенков (руководитель информационного департамента при российском Минобороны – ред.). Относительно атаки 16 апреля, с которой мы начали эту статью, это заявление Министерства обороны о том, что "российские войска нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины", что это якобы "удар мести" и другие.

Но нынешняя война отмечается тем, что она происходит практически в онлайне. И последствия массированного удара каждый россиянин, имеющий интернет, может довольно легко увидеть в соцсетях и СМИ. А видит там пораженную многоэтажку, сгоревшие машины на парковке автоцентра и т.д. Это никак не напоминает "объект ОПК".

Атака на Одессу, 16 апреля 2026 г. Фото: ГСЧС Одесщины

И именно эта ложь заставляет россиян агрессивно реагировать не столько на украинские атаки по тому же Усть-Луге, сколько на плохо замаскированное собственное бессилие. Потому что, во-первых, это и есть самое настоящее бессилие, а во-вторых – потому что власть пытается делать вид, что все идет, как когда-то сказал Путин и ему теперь это постоянно вспоминают, "по плану".

Хотя план был точно не в том, чтобы убить сотню-другую мирных, тыловых украинских граждан – и при этом потерять нефтяную отрасль, загнав свою экономику в полный коллапс. Но российские власти уже не могут не врать (и так же не могут защитить ключевую отрасль собственной экономики), а вот шовинистическая часть тамошнего общества может выражать возмущение и бессилием, и ложью. И постепенно начинает это делать.

Таким образом, Z-патриоты перестают радовать даже террористические победы. А других у Путина и Ко, похоже, просто не осталось.