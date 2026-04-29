29 апреля 2026, 19:43

Смертельный обгон на Дарницком мосту: водителю Tesla, протаранившему Suzuki, предъявлено подозрение

Фото: Киевская городская прокуратура
В Киеве сообщили о подозрении 32-летнему водителю Tesla, устроившему смертельное ДТП на Дарницком мосту. Авария произошла 29 апреля 2026 года утром

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что 32-летний водитель автомобиля Tesla, двигаясь второй полосой в направлении Приднепровского шоссе во время обгона другого автомобиля, превысил разрешенную скорость и въехал в заднюю часть автомобиля Suzuki, двигавшегося в попутном направлении.

После этого водитель Tesla продолжил движение и догнал автомобиль Daewoo Lanos. В результате ДТП 64-летняя пассажирка автомобиля Lanos погибла на месте от полученных травм.

Водитель автомобиля Tesla задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Были назначены экспертизы, которые ответят находился ли водитель под действием запрещенных веществ.

Водителю автомобиля Tesla сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшему смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Установлено, что непосредственно перед смертельным ДТП водитель автомобиля Tesla совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, впрочем, несмотря на полученные автомобилями повреждения, с места аварии уехал.

Также известно, что подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Вместе с подозрением водитель вручил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что На Николаевщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло 26 апреля примерно в 23:20 между поселками Знаменка и Трудолюбовка Баштанского района. Трое пассажиров в возрасте 19 и 20 лет получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Киев ДТП Дарницкий мост
