В Киеве сообщили о подозрении 32-летнему водителю Tesla, устроившему смертельное ДТП на Дарницком мосту. Авария произошла 29 апреля 2026 года утром

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что 32-летний водитель автомобиля Tesla, двигаясь второй полосой в направлении Приднепровского шоссе во время обгона другого автомобиля, превысил разрешенную скорость и въехал в заднюю часть автомобиля Suzuki, двигавшегося в попутном направлении.

После этого водитель Tesla продолжил движение и догнал автомобиль Daewoo Lanos. В результате ДТП 64-летняя пассажирка автомобиля Lanos погибла на месте от полученных травм.

Водитель автомобиля Tesla задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Были назначены экспертизы, которые ответят находился ли водитель под действием запрещенных веществ.

Водителю автомобиля Tesla сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшему смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Установлено, что непосредственно перед смертельным ДТП водитель автомобиля Tesla совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, впрочем, несмотря на полученные автомобилями повреждения, с места аварии уехал.

Также известно, что подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Вместе с подозрением водитель вручил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

