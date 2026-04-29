19:20  29 апреля
В Киевской области на взятке задержали ТЦКшников: в ТЦК проводят обыск (ВИДЕО)
09:32  29 апреля
Смертельное ДТП на Дарницком мосту в Киеве: Tesla врезалась в два автомобиля
08:57  29 апреля
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 19:29

На Закарпатье из-за сжигания сухостоя сгорел дачный дом

Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области 28 апреля 75-летний мужчина остался без дачного дома из-за пожара, возникшего в результате сжигания сухой травы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews .

Инцидент произошел накануне после обеда. Соседи, работавшие по хозяйству, услышали треск шифера.

Когда подошли поближе — увидели, что здание уже охвачено огнем, и вызвали спасателей.

Впоследствии выяснилось, что возгорание возникло из-за сжигания сухостоя. Огонь оставили без присмотра, и через ветер он быстро распространился, опрокинувшись на дачное сооружение.

На полную ликвидацию возгорания понадобилось более двух часов.

По данным спасателей, только за минувшие сутки в экосистемах Украины возникло 128 пожаров. Общая площадь возгораний составила почти 47 тысяч гектаров.

Чрезвычайники отмечают, что сжигание сухой растительности вредит окружающей среде, создает риск масштабных пожаров и может привести к уничтожению имущества и угрозе жизни.

За такие действия предусмотрена административная ответственность - штраф от 3060 грн.

Напомним, что в селе Святопетровское в Киевской области чрезвычайники во время пожара спасли 11-летнего мальчика.

Закарпатье пожар ГСЧС
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »