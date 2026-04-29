На Закарпатье из-за сжигания сухостоя сгорел дачный дом
В Закарпатской области 28 апреля 75-летний мужчина остался без дачного дома из-за пожара, возникшего в результате сжигания сухой травы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews .
Инцидент произошел накануне после обеда. Соседи, работавшие по хозяйству, услышали треск шифера.
Когда подошли поближе — увидели, что здание уже охвачено огнем, и вызвали спасателей.
Впоследствии выяснилось, что возгорание возникло из-за сжигания сухостоя. Огонь оставили без присмотра, и через ветер он быстро распространился, опрокинувшись на дачное сооружение.
На полную ликвидацию возгорания понадобилось более двух часов.
По данным спасателей, только за минувшие сутки в экосистемах Украины возникло 128 пожаров. Общая площадь возгораний составила почти 47 тысяч гектаров.
Чрезвычайники отмечают, что сжигание сухой растительности вредит окружающей среде, создает риск масштабных пожаров и может привести к уничтожению имущества и угрозе жизни.
За такие действия предусмотрена административная ответственность - штраф от 3060 грн.
