В Закарпатской области 28 апреля 75-летний мужчина остался без дачного дома из-за пожара, возникшего в результате сжигания сухой травы

Инцидент произошел накануне после обеда. Соседи, работавшие по хозяйству, услышали треск шифера.

Когда подошли поближе — увидели, что здание уже охвачено огнем, и вызвали спасателей.

Впоследствии выяснилось, что возгорание возникло из-за сжигания сухостоя. Огонь оставили без присмотра, и через ветер он быстро распространился, опрокинувшись на дачное сооружение.

На полную ликвидацию возгорания понадобилось более двух часов.

По данным спасателей, только за минувшие сутки в экосистемах Украины возникло 128 пожаров. Общая площадь возгораний составила почти 47 тысяч гектаров.

Чрезвычайники отмечают, что сжигание сухой растительности вредит окружающей среде, создает риск масштабных пожаров и может привести к уничтожению имущества и угрозе жизни.

За такие действия предусмотрена административная ответственность - штраф от 3060 грн.

Напомним, что в селе Святопетровское в Киевской области чрезвычайники во время пожара спасли 11-летнего мальчика.