Харьковские правоохранители разоблачили схему хищения городских денег. Директор частного предприятия, который должен заниматься восстановлением благоустройства в Индустриальном районе, подозревается в присвоении более 314 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным досудебного расследования, в ноябре 2021 года жилищно-коммунальная служба заключила договор с физическим лицом-предпринимателем по восстановлению элементов благоустройства в Индустриальном районе Харькова.

Следствие установило, что мужчина внес ложные сведения в официальные документы, завысив количество использованных материалов и объемы устройства покрытия детских площадок, футбольного корта и мощения тротуарных дорожек.

Директор предприятия подписал акты приемки выполненных строительных работ, в которых указал их полное исполнение. В то же время, фактические объемы и стоимость работ были завышены и не соответствовали задекларированным в документации.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, перечень, объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют данным, указанным в актах.

В результате таких действий территориальной общине Харькова нанесен ущерб на сумму более 314 тысяч гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

